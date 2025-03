2021年から始まった豪華コラボも今年で5年目

沖縄県初の「オリオンビール」はアウトドアカジュアルブランド「CHUMS」とコラボしたオリジナルグッズを、2025年3月8日より、オリオンビール公式通販にて発売開始した。2021年から開始したコラボだが、今年のコラボ商品について、担当者に話を聞いてみた。――「ORION×CHUMS」のコラボグッズ販売に関して、意図や狙い、ターゲットについて教えてください。

【写真を見る】ORION×CHUMSコラボならではの沖縄要素と楽しさをミックスさせたデザイン

売り上げの一部をサンゴ保全活動に寄付する

OWYC THE DRAFT T-Shirt

6種類からとっておきのひとつを見つけよう

Tシャツ袖部プリントも要チェック

OKINAWA CALLING T-Shirt

背面の大きなデザインがかわいい

「沖縄の美ら海をずっと守っていくために」を表現したロゴマーク

OKINAWA CALLING Shirt(アロハ風シャツ)

OKINAWA CALLING Short

OKINAWA CALLING RV Hat

OWYC Mini Canvas Shoulder

日常の小物入れにぴったり

OWYC Canvas Tote

大容量のトートバッグでおでかけしよう

OWYC THE DRAFT SOCKS

OWYC THE DRAFT Pint Cup Set

(左)OWYC Sticker、(右)THE DRAFT

「アウトドアシーンで大勢の仲間たちと楽しい時間を過ごしてほしい。そして、豊かな自然を楽しみ、大切に思う共感の輪を広げたい。」という思いのもと、ORION×CHUMSコラボ企画を実施しております。キャンプやフェス、海遊びが好きなアクティブなユーザーをターゲットに、コラボグッズとビールでさらに気分を上げてこれから迎えるレジャーシーズンを過ごしていただきたいと考えております。――新作アイテムのイチオシポイントやこだわりについて教えてください。毎年大人気のコラボTシャツはORION×CHUMSコラボならではの2種類のデザインをご用意。さらに今年は新しく、シャツとセットアップで着用できる新作のショーツや、ソックスなども加わり、全身コーデで楽しめるラインナップです。――売り上げの一部を、沖縄県のサンゴ保全活動に取り組む団体に寄付しているとのことですが、その理由について教えてください。[B][/B]一見綺麗な沖縄の海ですが、漂着ごみやサンゴの白化現象などが問題化されています。ORION×CHUMSコラボ企画では、綺麗な海をいつまでも残していきたいという思いから、アウトドアでの楽しみ方の提案とともに、ビーチクリーンの実施やグッズ売り上げの寄付を通して沖縄の大切な自然環境の保全にも貢献していきます。――2021年から「CHUMS」とのコラボアイテムを販売しているとのことですが、今までの反響について教えてください。また、今後の展望もあれば教えてください。2021年の初回コラボでは制作アイテムが初日で即完売し、多くのお客様から再販希望のお声をいただきました。その後は毎年春夏の定番企画としてコラボを継続させていただき、グッズラインナップの拡充やビーチクリーンイベントも実施し、今後の取り組みについて多くの期待のお声をいただいております。――読者へのメッセージをお願いします。これから迎える行楽シーズンに向けて、フェスやキャンプ、ビーチパーティーなどのアウトドアシーンで、ORION×CHUMSのコラボアイテムで仲間たちと楽しいひとときをお過ごしください。■ORION×CHUMSコラボグッズの9アイテムを紹介OWYC THE DRAFT T-Shirt(5500円)カラーは、ホワイト(WHITE)、グレージュ(Greige)、キャニオンダイ(Canyon-Dye)、ブラック(BLACK)、スカイ(SKY)、オレンジタイダイ(Orange Tie-Dye)の6色展開となっている。サイズは、S、M、L、XL、XXLの5サイズ展開。また、Tシャツ袖部にはプリントが施されている。コラボ企画のテーマ「沖縄の美ら海をずっと守っていくために」を表現したロゴマークに注目だ。OKINAWA CALLING T-Shirt(5500円)カラーは、ホワイト(WHITE)、グレージュ(Greige)、キャニオンダイ(Canyon-Dye)、ブラック(BLACK)、スカイ(SKY)、パープル(PURPLE)の6色展開となっている。サイズは、S、M、L、XL、XXLの5サイズ展開。先ほど同様、Tシャツの袖部にはプリントが。コラボ企画のテーマ「沖縄の美ら海をずっと守っていくために」を表現したロゴマークだ。OKINAWA CALLING Shirt(アロハ風シャツ) (1万2650円)カラーは、ブラック(BLACK)、ホワイト(WHITE)の2色展開で、サイズは、S、M、L、XL、XXLの5サイズ展開。OKINAWA CALLING Short(1万780円)カラーは、ブラック(BLACK)、ホワイト(WHITE)の2色展開で、サイズは、M、L、XLの3サイズ展開。上記のOKINAWA CALLING Shirtと同じ柄なので、セットアップで着るのもおすすめ。OKINAWA CALLING RV Hat(5280円)リバーシブルタイプなので、その日の気分に合わせて柄を変えられるのもおすすめポイント。OWYC Mini Canvas Shoulder(3080円)カラーは、ナチュラル(NATURAL)、ブラック(BLACK)の2色展開。シンプルな色合いで、日常生活になじむこと間違いなし!OWYC Canvas Tote(3300円)カラーは、ナチュラル(NATURAL)、ブラック(BLACK)の2色展開。日常使いから、ピクニックなどちょっとしたアウトドアにも活躍するはず。OWYC THE DRAFT SOCKS(1100円)サイズは、S(22cm〜24cm)、M(25cm〜27cm)の2サイズ展開。CHUMS&ORIONのロゴが映えるストリートテイストなミディアムソックスだ。OWYC THE DRAFT Pint Cup Set(2640円)ブルーとレッドの2色ペアのパイントカップ。キャンプなど屋外での乾杯にイチオシのステンレス製カップだ。OWYC Sticker THE DRAFT/OWYC Sticker OKINAWA CALLING(各660円)「OWYC Sticker THE DRAFT」は、オリオン ザ・ドラフトのロゴからひょっこりと顔を出すブービーバード&シーサーがプリントされたキュートなデザイン。「OWYC Sticker OKINAWA CALLING」は、沖縄の地図上に守礼門やオリオンビール工場、シーサーやジンベエザメなど沖縄のシンボルと生き物たちを描いた楽しさあふれるデザイン。2種類のステッカーを、キャンプギアやステーショナリー、キャリーバッグなど、好きなところに貼ってカスタムを楽しもう。春夏のレジャーをさらに盛り上げる新作9アイテムは、男女問わず楽しめるアイテムばかり。自分にぴったりのアイテムを探して、さまざまなアウトドアシーンを楽しもう。文=久米碧※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。