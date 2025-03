「和×イタリアン」の新感覚居酒屋！ 都内で人気のDRA系列が、関東エリア初の新業態をオープン（神奈川・横浜）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、横浜にオープンした居酒屋。系列店のファンも多く、厳選素材の料理とお酒、ホスピタリティの高さが早くも評判を呼んでいます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

横浜ドラテン(神奈川・横浜)

外観 出典:漢字三文字の街巡り/りんりんさん

2025年1月18日、横浜駅きた西口より徒歩約3分のところにオープンした「横浜ドラテン」は、渋谷や新宿で人気のイタリアンバル「DRA」が手掛ける新業態の居酒屋です。

運営元は、愛知県一宮市に本社を構える株式会社DREAM ON。居酒屋甲子園で全国優勝を果たした渋谷のイタリアンバル「渋ドラ」をはじめとする「DRA」シリーズのほか、カフェ「ESPRESSO D WORKS」やベーカリー「One Hundred Bakery」、ハンバーグ店「君のハンバーグを食べたい」など、北海道から九州までの各地でさまざまな業態のお店を展開しています。「横浜ドラテン」に隣接する「flour+water 横浜」も、系列店のベーカリーレストランです。

内観 写真:お店から

一宮市内で居酒屋の経営からスタートした同社。原点の居酒屋業態に回帰して、関東エリア初の試みとなる、和食と日本酒にイタリアンを融合する新感覚の居酒屋をオープンさせました。

オープンキッチンの天井を彩るポップなシンボルアートと店内のアンティーク家具が不思議な一体感となって、非日常的な空間を演出しています。フラットなカウンター席からは、オープンキッチンならではの開放感とライブ感を楽しめます。

器 写真:お店から

店内装飾のほか、食器や酒器にもこだわっています。鮮やかな九谷焼や有田焼、ナチュラルな益子焼や小鹿田焼など、全国の窯元から選び抜いた器が料理を引き立てます。

どて串カツ 写真:お店から

お店のおすすめメニューは「どて串カツ」1本180円。名古屋名物のどて煮をたっぷりかけた串カツで、 日本酒や名物のハイボールとも相性抜群の一品です。

注文後に炊き上げる「炊き立て羽釜ご飯」や、出汁を利かせた和風ソースの「牛フィレとフォアグラの和風ロッシーニ」1,780円も人気のメニュー。

店内の自家製樽で熟成 写真:お店から

イチ押しのドリンクは、オリジナルの「天使の誘惑ハイボール」1,078円。 自家製のシェリー樽で熟成を重ねた芋焼酎「天使の誘惑」をハイボールで提供します。甘いシェリーの香りが和食とも相性抜群で、ハイボールが苦手な人もハマる味だとか。

その他にも辛党必見のプレミアムな日本酒を20種ほど用意。 ノンアルコールクラフトビールの「ブルーロ」など、ノンアルメニューも充実しています。

オープンキッチンを見渡せる小上がりの席 写真:お店から

座席は、店内のカウンターやテーブルのほか、店先のテラス席など計62席。床やカウンターなど随所に木材を使用した温もりあふれる空間は、デートや友人との会食にもぴったりです。駅近なのでお出掛けついでや、待ち合わせにも。活気あふれる店内で楽しいひとときが過ごせそうです!

食べログレビュアーのコメント

デコポン・芽キャベツ・ずわい蟹と春菊のサラダ 写真:お店から

『道玄坂ドラエモンの時代からずっとファンで、大好きなお店!横浜に初出店という事で、予約して行ってきました!

オススメを聞きながら料理をオーダー!!

デコポン・芽キャベツ・ずわい蟹と春菊のサラダ

名物!名古屋風どて串カツ

牛タンとクレソンのペペロン炒め

鱈の白子とカブの西京味噌グラタン

進化した!牛ヒレとフォアグラの和風ロッシーニ

羽釜で炊いたご飯〜トロいくら雲丹〜

苺と小倉と抹茶の山本モナカ

やばい!もうめちゃくちゃに旨い!!一品一品が凄いこだわりがあってお皿も◎春菊のサラダもサッパリで美味しかったし、牛タンとクレソンも最高の火入れ。オーク樽で”天使の誘惑”を熟成したハイボールが良く合う!!

白子の味噌グラタンも熱々でめちゃ旨!やっぱこれには日本酒行っちゃうっしょ!日本酒は種類も豊富で価格もリーズナブル。もうガブ飲み!!笑

羽釜で炊き立てのご飯もめちゃくちゃ旨かったけど、ドラ系列と言ったらロッシーニ!和を取り入れた味付けで、牛ヒレとフォアグラに金目鯛を煮付けた煮汁をかけてる!なんだこれ!めちゃくちゃ旨い!!

兎に角、さすがとしか言えないドラ系列の新店舗「ドラテン」都内では予約が取り辛いみたいなんで、横浜に是非!!行って損する事は絶対に無い、元気が貰えるサービス満点のお店!!めちゃくちゃオススメです!!!』(ざきくん0521さん)

牛フィレとフォアグラの和風ロッシーニ 写真:お店から

『・牛フィレとフォアグラの和風ロッシーニ

柔らかい牛フィレとフォアグラの食感に驚き!削られた山山葵の程よい辛さがアクセントになっていて感動の美味しさでした。

注文されてから焚かれる羽釜ご飯と一緒に食べるのもおすすめです。

・どて串カツ

お店名物料理☆

どて煮と串カツのコラボレーション一品。

濃厚な味噌の味わいと柔らかいカツの食感のマリアージュがたまりません。

なんと1本180円という驚きの安さ!ハイボールや日本酒とも間違いなく相性抜群です!

・出汁割り燗

鰹と昆布の風味が効いていて美味しすぎました。。

寒い日には特におすすめ。ずっと飲んでいられます(笑)

スタッフさんから七味を軽く振って飲むと美味しいとアドバイスをいただき試してみると、ピリッとした味変がまた美味しすぎました。

また、料理だけでなく、接客の明るさや丁寧さも素敵でした。

事前にメニューの説明がしっかりしており、スタッフさん同士の中の良さも伝わってきます。帰りは「ありがとうございましたー!」と手を振ってくれる温かさにほっこり

必ずまたリピートしたいお店です』(リカ0308さん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆横浜ドラテン住所 : 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-5 トレゾ102区画TEL : 050-5595-6688

文:斎藤亜希

