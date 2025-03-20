Mrs. GREEN APPLE「ライラック」で『MTV VMAJ』史上初となる2年連続の「Video of the Year」受賞

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■Mrs. GREEN APPLEは「Video of the Year」を含む4冠を受賞！

『MTV VMAJ』が3月19日に開催され、年間で最も優れたMVに与えられる賞「Video of the Year」を、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」が受賞した。

『MTV VMAJ』は年間の優れたMVを表彰する音楽アワード。2002年から開催され、今回で23回目を迎えた。対象期間内（2023年10月1日～2024年12月31日）に世に送り出された数々のMVの中から、各部門の最優秀作品と特別賞を選出。さらに受賞作品の中から、年間で最も優れた作品「Video of the Year」が発表された。

『MTV VMAJ』は、まず、プレイベントとなる『MTV VMAJ Pre-Show』が、ぴあアリーナMMにて開催。鮮やかなレッドカーペットの上を、 豪華アーティストが個性的な衣装で登場し、ファンの熱い声援に応えた。また、乃紫、IS:SUE、HANA、ONE OR EIGHT、CUTIE STREETがライブパフォーマンスを披露し、会場を大いに盛り上げた。この模様はMTV公式YouTubeアカウントから生配信され、最大同時視聴者数は6.5万人以上にのぼり、出演者の様子がSNS上でも大きな話題となった。

そして、Kアリーナ横浜に会場を移して行われたメインイベント『MTV VMAJ』は、Omoinotakeのライブパフォーマンスで幕開け。こっちのけんと、Kroi、ME:I、アイナ・ジ・エンド、ano×幾田りら、FRUITS ZIPPER、乃木坂46、INI、Leah Dou（竇靖童）、TOMOO、XG、井上和（乃木坂46）、SixTONES、羊文学、aespaがパフォーマンスを披露し、華やかな演出に彩られたステージで会場を盛り上げた。

各部門の受賞アーティストへのトロフィー授与も行われ、ゲストセレブリティとして、BE:FIRST（SOTA、MANATO、LEO）、千葉雄喜、GEMN、澤村光彩、TM NETWORKが登壇。会場はお祝いムードに包まれた。2025年も横浜市とのコラボ企画として実施された特別賞「Rising Star Award Presented by YOKOHAMA」の紹介には、山中竹春横浜市長がプレゼンターとして出演し、受賞アーティストの澤村光彩へトロフィーが授与された。

アワードのクライマックスは、各部門受賞者の中から一般投票で最も得票数が多い作品に贈られる「Video of the Year」の発表。受賞したのは、前述のとおり、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」。史上初となる2年連続の「Video of the Year」を含む4冠受賞という快挙を果たした彼らが、最後に受賞曲となる「ライラック」を披露。会場一面が緑のライトで包まれ、エネルギー溢れるパワフルなステージで『MTV VMAJ』を締め括った。

豪華アーティストが出演した『MTV VMAJ』の模様は、MTVにて3月30日20時30分より放送。2021年にアメリカでサービスを開始し、世界45ヵ国以上で展開するストリーミングサービスのParamount+でも、4月11日0時より独占配信が開始される。なお、Paramount+は、配信サービスのWOWOWオンデマンド、J:COM STREAM、Prime Videoにて視聴が可能だ。

PHOTO BY 田中聖太郎

＜受賞作品一覧＞

■MTV VMAJ WINNERS

・Video of the Year：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」（Dir. 田辺秀伸）

・Best Solo Artist Video -Japan-：米津玄師「さよーならまたいつか！」（Dir. 山田智和）

・Best Solo Artist Video -International-：LADY GAGA「Disease」（Dir. Tanu Muino）

・Best Group Video -Japan-：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」（Dir. 田辺秀伸）

・Best Group Video -International-：aespa「Whiplash」（Dir. MELTMIRROR）

・Best New Artist Video -Japan-：ME:I「Click」（Dir. Woogie Kim）

・Best New Artist Video -International-：BENSON BOONE「Beautiful Things」（Dir. Matt Eastin）

・Best Collaboration Video -Japan-：ano / 幾田りら「絶絶絶絶対聖域 / 青春謳歌」（Dir. MIZUNO CABBAGE / 林響太朗）

・Best Collaboration Video -International-：ROSE ＆ BRUNO MARS「APT.」（Dir. Daniel Ramos and Bruno Mars）

・Best Rock Video：羊文学「Burning」（Dir. UMMMI.）

・Best Alternative Video：アイナ・ジ・エンド「Love Sick」（Dir. G2 Yuki Tsujimoto）

・Best Pop Video：乃木坂46「歩道橋」（Dir. 三木孝浩）

・Best R＆B Video：Kroi「Jewel」（Dir. Taichi Kimura）

・Best Hip Hop Video：千葉雄喜「チーム友達」（Dir. Eillyhustlehard）

・Best Dance Video：aespa「Supernova」（Dir. Ha Jung-hoon）

・Best K-POP Video：aespa「Armageddon」（Dir. Rima Yoon, DJ Jang）

・Best Creative Video：TOMOO「Present」（Dir. Masaki Watanabe）

・Best Art Direction Video：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」（Dir. 田辺秀伸）

・Best Visual Effects：XG「WOKE UP」（Dir. Cho Gi-Seok）

・Best Cinematography：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」（Dir. 田辺秀伸）

・Best Editing：BE:FIRST「Masterplan」（Dir. G2 Yuki Tsujimoto）

・Best Choreography：INI「WMDA (Where My Drums At)」（Dir. Lafic）

・Best Trending Video：GEMN「ファタール」（Dir. wooje kim）

・Best Breakthrough Video：FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」（Dir. 吉川エリ）

・Best Storytelling Video：Omoinotake「幾億光年」（Dir. 大久保拓朗）

・Best Animation Video：こっちのけんと「はいよろこんで」（Dir. かねひさ和哉）

■SPECIAL AWARD WINNERS

・Artist of the Year：aespa

・Group of the Year：SixTONES

・Song of the Year：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」

・Album of the Year：Official髭男dism『Rejoice』

・Inspiration Award Japan：TM NETWORK

・Performance of the Year：XG

・Best Asia Group：JO1

・Best Asia Celebrity：Leah Dou（竇靖童）

・MTV Breakthrough Song：CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」

・Best Teen Choice Artist：乃紫

・Upcoming Dance ＆ Vocal Group：IS:SUE、ONE OR EIGHT

・Future Icons Award：こっちのけんと

・Rising Star Award Presented by YOKOHAMA：澤村光彩

・Daisy Bell Award：稲葉曇「リレイアウター」

・Best K-STAR Rookie：PLAVE

・Best Buzz Artist：&TEAM

・Best Live Performance：櫻坂46

・Best Producer：JAKOPS（SIMON）

番組情報

◇放送

MTV Japan『MTV VMAJ』

03/30（日）20:30～24:00（初回放送）

※放送終了時間は変更になる可能性あり

◇配信

Paramount+『MTV VMAJ』

04/11（金）0:00～

※配信日時は変更の可能性あり

※配信アーティスト情報は後日発表予定

『MTV VMAJ』公式サイト

https://www.vmaj.jp/

『MTV VMAJ』番組ページ

https://www2.mtvjapan.com/music/programs/202503-102

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/