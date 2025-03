立ち飲みフェス実行委員会が、東京・葛飾区新小岩公園にて2025年3月20日(木・祝)〜23日(日)の4日間「おでん&地酒フェス」、2025年3月28日(金)〜30日(日)の3日間「下町ハイカロリー&サワーフェス」を開催します。

おでん&地酒フェス/下町ハイカロリー&サワーフェス

日時 :3月20日(木・祝)11:00〜20:00

3月21日(金)15:00〜20:00

3月22日(土)・23日(日)11:00〜20:00

立ち飲みフェス実行委員会が、東京・葛飾区新小岩公園にて2025年3月20日(木・祝)〜23日(日)の4日間「おでん&地酒フェス」、2025年3月28日(金)〜30日(日)の3日間「下町ハイカロリー&サワーフェス」を開催。

この企画は、日本各地にある『ローカルなお酒と様々なコト』×『立ち飲みという人と人の距離を縮めるスタイル』で、東京を拠点に全国各地でイベントを開催している立ち飲みフェス実行委員会が、縁を繋いでいくイベントとなっています!

■『おでん&地酒フェス』について

全67ブースが出店し、「全国各地のご当地おでんをつまみにお酒を楽しもう!」をテーマにした都内最大級のおでんイベント。

おでん以外にもお酒に合うグルメや大人も子供も一緒になって楽しめる昔懐かしい射的・輪投げ・ボールすくいなどの縁日も出店します!また、ステージでは、スペシャルゲストとしてサッカー元日本代表 岡野雅行さん、南葛SC 代表兼GM 岩本義弘さんが登場。

DJやよさこい、SUGAMOプロレスの皆さんが盛り上げます。

☆おでんブース 計18ブース

☆地酒ブース 計20ブース

☆グルメブース 計19ブース

☆縁日・PRブース 計10ブース

広島牡蠣おでん(広島)

宮崎地鶏おでん(宮崎)

木花之醸造所

青葉の杜

■「下町ハイカロリーフェス」について

立ち飲みフェス実行委員会が仕掛ける『下町ハイボールフェス』、『おでん&地酒フェス』に続く第3弾のイベントです。

東京の下町ハイカロリーグルメで、背徳に酔いしれる3日間。

ハイカロリーグルメに合うお酒や一般グルメも沢山!ステージにはさまざまなバンドが登場し、生音が会場を包みます。

☆ハイカロリーブース 計18ブース

☆酒ブース 計20ブース

☆グルメブース 計15ブース

☆縁日・PRブース 計9ブース

THE BURGER SHOP ハイカロハンバーガー

北海道中標津しいたけ『想いの茸』 しいたけバター醤油焼き

浅草海月 カニ甲羅グラタン

自家製ジンジャーハイボール

琉球創喜 ゴーヤサワー

おでん&地酒フェス会場

名称(2):下町ハイカロリー&サワーフェス

日時 :3月28日(金)15:00〜20:00

3月29日(土)・30日(日)11:00〜20:00

下町ハイカロリー&サワーフェス会場

場所:新小岩公園

主催:立ち飲みフェス実行委員会

後援:葛飾区

協力:一般社団法人 日本盆踊り協会・新小岩北地区連合町会・新小岩地区連合自治町会

新小岩北地域まちづくり協議会・新小岩南地域まちづくり協議・南葛SC

葛飾法人会(西新小岩支部・東新小岩支部)・新金線いいね!区民の会

葛飾法人会(西新小岩支部・東新小岩支部)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ステージでは、スペシャルゲストとしてサッカー元日本代表 岡野雅行登場!おでん&地酒フェス/下町ハイカロリー&サワーフェス appeared first on Dtimes.