¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿ÍµûÉ±¡×àÎáÏÂ¤Î´°Çä¥¯¥¤¡¼¥óá20ºÐ¥°¥é¥É¥ë¡¡°µ´¬¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£Á´³«¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Öµ²±¤ÎÁ´Éô¤òÀê¤á¤½¤¦¡×¤ÈÂçÀä»¿
¡¡àÎáÏÂ¤Î´°Çä¥¯¥¤¡¼¥óá¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎµÆÃÏÉ±Æà¡Ê20¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£3ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤ò¹ðÃÎ¤·¡¢Ì¥ÏÇ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö3rd¼Ì¿¿½¸¡Ømemory¡Ùº£ÆüÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÉÍÊÕ¤Ç¤Î¿åÃå¤ä²¼Ãå»Ñ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÏ¢È¯¡£°µ´¬¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÁ´³«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´û¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Îµ²±¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê1ºý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¡ª¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤ì¤Ï¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶ÊÀþÈþ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿ÍµûÉ±¡×¡Ö¤ªÈ©Èþ¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î°ìºý¤À¤Í¡×¡Ö¿²¤ëÁ°¤ËËèÆüÇÒ¤ß¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¡×¡Öµ²±¤ÎÁ´Éô¤òÀê¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤²á¤®¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÌþ¤µ¤ì¤ë!¡×¤Ê¤É¤È¾Î¤¨¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡µÆÃÏ¤Ï15ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2020¡×¤Ç¡Ö¥ß¥¹½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¡£É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿»¨»ï¤¬¼¡¡¹¤È´°Çä¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éàÎáÏÂ¤Î´°Çä¥¯¥¤¡¼¥óá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡¢TBS·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥×¥ì¥Ð¥È!!¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£