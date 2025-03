2025年はベージュが再燃中♡イエべさん向け垢抜けベージュメイク

こんにちは!ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。2025年はベージュメイクが再熱中!今回はイエベさん向けの垢抜けベージュメイクを紹介したいと思います♡

【詳細】他の記事はこちら

2025年のベージュメイクのポイントは以下の3点です!

1:シアーなテクスチャーのベージュのアイシャドウを選ぶ

2:涙袋など下まぶたのメイクに力を入れる

3:まつ毛の束感を作る

2024年までのベージュメイクはマットなテクスチャーのアイシャドウを重ねて陰影を作る韓国っぽい塗り方が流行りでしたが、2025年はシアーなテクスチャーのアイシャドウを使って軽く透明感のある目元に仕上げると◎

また、2025年は上まぶたより涙袋など下まぶたに力を入れたメイクと束感まつ毛メイクの流行がまだまだ続きます!こちらの3点のポイントを押さえると垢抜けた印象のベージュメイクに仕上がります♡

今回使ったイエベさん向けのコスメはこちらです。

A:2aN ベターミーアイパレット 04ニューデイ

B:D-UP ハイパーリフトマスカラ ブラウンブラック

C:LUMIURGLAS ベルベットライナー 01ブラウンブラック

How to make up

‐綯覆涼羆のカラーをアイホール全体と下まぶた全体に塗ります。

◆〆顕爾離ラーを二重幅に塗ります。

下段の中央のカラーを黒目の上〜目尻に塗ります。

ぁ ̄Σ爾離ラーを目尻に重ねて塗ります。

ァ〆絃紊離ラーを指に取ってまぶたの中心に塗り、筆で涙袋に塗ります。

Α_蔀覆涼羆のカラーを下まぶたの目のキワに塗ります。

А々鼎瓩諒辛に下段の中央のカラーを取り、涙袋の影を描きます。

┗上のカラーを上まぶたの中心に重ねて塗ります。

今回使用した2aN ベターミーアイパレット 04ニューデイは、イエベさんにぴったりのベージュカラーが揃ったアイシャドウパレットでこのパレットだけでアイメイクが完成します!

また、アイライナーとマスカラはブラウンのカラーを使うと統一感が出てより垢抜けた印象に仕上がるのでオススメです◎

いかがだったでしょうか?今回はイエベさん向けの垢抜けベージュメイクのポイントとメイク方法を紹介しました。

今回紹介したポイントを押さえれば、今っぽい垢抜けベージュメイクに仕上がります!ベージュはあたたかみのあるカラーが得意なイエベさんがとても似合いやすいのでぜひ積極的にメイクに取り入れてみてください♪