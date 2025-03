通常よりもはるかに迫力を増した巨大な渦潮が出現！うずしおクルーズ「春の大潮」

「うずしおクルーズ」は、春の訪れとともに、通常よりもはるかに迫力を増した巨大な渦潮が出現する「春の大潮」の季節を迎えます。

うずしおクルーズ「春の大潮」

一年の中でも特に潮の干満差が大きく、渦潮の規模も最大級になることから、「渦潮の旬」と呼ばれており、最大約30mの迫力満点の超絶景を船上から間近で体感できる絶好の機会です。

■鳴門海峡の渦潮について

1. 世界最大級の渦潮

鳴門海峡は、海峡の幅が1.3kmと狭く、海底断面がV字型で100m以上の深さがある特殊な地形となっています。

また、鳴門海峡が播磨灘と紀伊水道の境となり、満潮と干潮が6時間毎に隣り合わせになることから、海に最大1.5mの滝のような段差が生じます。

これは淡路島の大きさにより、播磨灘と紀伊水道の潮位差が、干満の時差と同じく約6時間になることによるもので、そのため、鳴門海峡の渦潮は「奇跡の渦潮」とも呼ばれます。

これにより激しく複雑な潮流を生み出し、最大約30mの世界最大級の渦潮が発生します。

2. 世界三大潮流

世界最大級の渦潮を生み出す原動力となるのが潮流です。

世界最速クラスの潮流を誇り、メッシーナ海峡(イタリア)・セイモア海峡(カナダ)と合わせて「世界三大潮流」と呼ばれています。

干満の差が大きい時には潮流が10ノット以上(時速20km以上)もの速さになります。

3. 渦潮の発生メカニズム

渦潮は、潮汐によって発生するため、潮汐が強くなるときに大きくなります。

潮汐は月の引力の作用を受け、満月と新月の時は大潮と呼ばれ、最も強くなります(15日周期)。

また、1日の中で6時間毎に満潮と干潮が繰り返され、渦潮も6時間おきに大きくなり、満潮と干潮の境(潮止まり)では渦潮は発生しない時間もあります。

渦潮は1年間発生しますが、春と秋に潮流が最大となることから、春と秋の大潮時には年間を通じて最も大きい渦潮が見られ、その大きさは世界最大級の約30mになります。

特に潮位が高くなる春と秋は最も迫力のある大渦が見られます。

渦潮と咸臨丸

■世界最大級の渦潮のチャンス=日×時間×天候

世界最大級の渦潮を見るためには(1)大潮前後の日に、(2)その日の潮流の最強となる時間に遊覧船に乗ることが必要です。

同社のホームページには、大潮の日や大うずの日がわかるカレンダーを掲示しています。

また、その日の中で潮流が最強となる時間の便を◎で記していますので、是非、大潮の◎の便で世界最大級の渦潮にチャレンジしてください。

ただし、波や風が強くなると渦潮が消されてしまう時もありますので天候も重要となります。

特にチャンスの大きな便は別添資料を添付しています。

大鳴門橋と日本丸

【別添】

潮速9ノット以上の世界最大級の渦潮になる特にチャンスが大きな便です。

潮速9ノット以上の世界最大級の渦潮になる特にチャンスが大きな便

■卒業旅行応援「#卒ウズ25キャンペーン」開催中

内容 :この春に卒業を迎える皆様に、新たな未来への第一歩を応援したい

という想いを込めて特別な特典を用意されました。

この機会に、ぜひ淡路島うずしおクルーズで、

一生の思い出となるような卒業旅行をお過ごしください。

開催期間:2025年4月6日(日)まで

対象者 :2025年3月に卒業を予定されている小学生、中学生、高校生、

専門学生、大学生(院生)の方

特典 :ご卒業記念に500円分のお買物券をプレゼントなど

#卒ウズ25キャンペーンメインビジュアル

【うずしおクルーズ基本情報】

世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の大型帆船で体験する約1時間のクルージングです。

全便に船上ガイドが乗船し、船からの景観や淡路島の歴史、旬の観光情報などをお届けし知的欲求も満たすことができます。

営業日・出航時間: ホームページにて要確認

料金 : 中学生以上 2,500円、小学生 1,000円、

幼児 大人1名につき 1名無料

場所 : 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

