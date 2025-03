ソースかつ丼”のかつをたっぷりのキャベツと一緒にサンド！JJ BURGER「福井ソースかつバーガー」

PLANTは、2025年3月15日(土)〜3月31日(月)に「北陸新幹線福井・敦賀開業1周年記念 いこっさ!福井フェア」を開催中です。

JJ BURGER「福井ソースかつバーガー」

フェアの目玉企画第1弾「ペヤング ヨーロッパ軒総本店監修 福井名物ソースカツ丼風やきそば」半額に続く目玉企画第2弾といたしまして、SUPER CENTER PLANT店内の直営オリジナルハンバーガーショップJJ BURGER(ジェイ・ジェイ・バーガー)全11店舗にて「福井ソースかつバーガー」を2025年3月22日(土)〜3月28日(金)の期間限定・数量限定で半額※の税込295円で販売します。

福井のソウルフード“ソースかつ丼”のかつをたっぷりのキャベツと一緒にサンドした福井を感られるハンバーガーです。

※昨年の期間限定販売(2024年3月1日〜4月16日)時の税込価格590円の半額

なお、期間中は混雑が予想されますので、事前に注文・お支払いができるモバイルオーダーの利用をおすすめします。

※モバイルオーダーの利用にはPLANTアプリのダウンロード、ならびにPLANT Payの会員登録が必要です

「北陸新幹線福井・敦賀開業1周年記念 いこっさ!福井フェア」開催

【福井ソースかつバーガー半額 概要】

■期間・営業時間

2025年3月22日(土)〜3月28日(金) 毎日10:00〜19:00

※モバイルオーダーのラストオーダー18:30(最終受取18:45)

■販売価格 税込295円

※昨年の期間限定販売(2024年3月1日〜4月16日)時の税込価格590円の半額

■限定数

●平日60個・土日150個

黒部店・津幡店・川北店・坂井店・清水店・伊賀店・高島店・木津川店・出雲店

●平日80個・土日200個

大玉店・瑞穂店

※お1家族様2個(1オーダーにつき2個)までとさせていただきます

※毎日無くなり次第終了とさせていただきます

モバイルオーダー注文方法

