W杯出場へ王手！菅原由勢「W杯優勝に向けての一つの大事な試合」【サッカー W杯最終予選】
【動画】菅原由勢 インタビュー｜https://youtu.be/vWPRABdJh34
北中米ワールドカップアジア最終予選を首位独走中の日本代表。
第7戦のバーレーンに勝利すれば、開催国のアメリカ・カナダ・メキシコを除いて世界最速でW杯の出場権を獲得できる。
8大会連続8度目のW杯出場へ王手をかけた日本代表選手へのインタビューをお聞きください。
【FIFAワールドカップ26 アジア最終予選（3次予選）】
試合日時：3月20日（木・祝）19:35キックオフ（予定）
対戦カード：日本代表 対 バーレーン代表
会場：埼玉／埼玉スタジアム2002
試合日時：3月25日（火）19:35キックオフ（予定）
対戦カード：日本代表 対 サウジアラビア代表
会場：埼玉／埼玉スタジアム2002
＜日本代表 招集メンバー＞
【GK】
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
谷晃生（FC町田ゼルビア）
鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
【DF】
長友佑都（FC東京）
板倉滉（ボルシア・メンヘングラートバッハ／ドイツ）
伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
瀬古歩夢（グラスホッパーCZ／スイス）
菅原由勢（サウサンプトンFC／イングランド）
関根大輝（スタッド・ランス／フランス）
高井幸大（川崎フロンターレ）
中山雄太（FC町田ゼルビア）
【MF/FW】
遠藤航（リバプールFC／イングランド）
伊東純也（スタッド・ランス／フランス）
南野拓実（ASモナコ／フランス）
古橋亨梧（スタッド・レンヌ／フランス）
守田英正（スポルティングCP／ポルトガル）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘薫（ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC／イングランド）
前田大然（セルティック／スコットランド）
旗手怜央（セルティック／スコットランド）
堂安律（SCフライブルク／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
久保建英レアル・ソシエダード／スペイン）
藤田譲瑠チマ（シントトロイデンVV／ベルギー）
町野修斗（ホルシュタイン・キール／ドイツ）
＜日本代表 W杯最終予選 試合日程＞
2024年9月5日（木）
第1節：日本 7-0 中国
2024年9月10日（火）
第2節：バーレーン 0-5 日本
2024年10月10日（木）
第3節：サウジアラビア 0-2 日本
2024年10月15日（火）
第4節：日本 1-1 オーストラリア
2024年11月15日（金）
第5節：インドネシア 0-4 日本
2024年11月19日（火）
第6節：中国 1-3 日本
2025年3月20日（木）
第7節：日本 - バーレーン
2025年3月25日（火）
第8節：日本 - サウジアラビア
2025年6月5日（木）
第9節：オーストラリア - 日本
2025年6月10日（火）
第10節：日本 - インドネシア