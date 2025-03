サザンオールスターズの10年ぶりとなるオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』のリリースを記念して、Spotify、音楽ナタリー、スペースシャワーTVが3社合同のインタビューコンテンツを公開する。その第1弾として、Spotifyで桑田佳祐がアルバムの全曲を解説する音声コンテンツ「サザンオールスターズ Liner Voice+」がきょう20日に公開された。「Liner Voice+」は、Spotifyが提供するアーティストの音声インタビューと楽曲を組み合わせたプレイリスト型コンテンツ。今回はインタビュアーに音楽雑誌『ROCKIN'ON JAPAN』の元・編集長である小柳大輔氏(※柳=木へんに夘)を迎え、桑田が『THANK YOU SO MUCH』の全14曲の制作背景や楽曲に込めた想いを1曲ずつ語る。ストリーミングサービスが主流になり、単曲配信を重ねることが一般的な昨今にあって、ひとつのコンセプトが通底する“オリジナルアルバム”を制作することの意義を感じられるスペシャルなコンテンツとなっている。さらに、同インタビューは後日、音楽ナタリーとスペースシャワーTVが共同で展開する特集企画「スペナタ」との連動企画としても展開される。音楽ナタリーでは、インタビュー内容をさらに深堀りした記事を、スペースシャワーTVでは、桑田のインタビュー映像に加え、アルバム収録楽曲のMVやライブ映像を交えた特別番組を放送予定。詳細は後日、発表となる。