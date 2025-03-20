¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡ÖÂçÃ«¤¯¤ó¤Îº£´üÂè£±¹æ´Ñ¤Æ¤¤¿¡×´î¤Ö°ìÊý¡ÖÏ¯´õ¤Ï²ÝÂê¥¢¥ê¡×¤â¡ÖÆ§¤óÄ¥¤ì¡ª¡×
¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ê57¡Ë¤¬20Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á°Æü19Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥«¥Ö¥¹¡Ý¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
Âí¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂçÃ«¤¯¤ó¤Îº£´üÂè1¹æ´Ñ¤Æ¤¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¤Þ¤Þ¡Ë¤È¡¢¡Ö1ÈÖDH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢5²óÉ½1»à¤«¤é¡¢±¦Ãæ´Ö¤Øº£µ¨1¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤Î³èÌö¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½éÅÐÈÄ¤Ç3²ó¤Ç1°ÂÂÇ3»°¿¶¤â¡¢²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ò´Þ¤à5»Íµå¤Ç1¼ºÅÀ¤òµÊ¤·½é¾¡Íø¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÏ¯´õ¤Ï²ÝÂê¥¢¥ê¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤Ç¤âÆ§¤óÄ¥¤ì¡ª¡¡±þ±ç¤·¤Æ¤ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£