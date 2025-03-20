　20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比110円高の3万7610円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40542.91円　　ボリンジャーバンド3σ
39654.07円　　ボリンジャーバンド2σ
39212.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38765.24円　　ボリンジャーバンド1σ
38741.07円　　75日移動平均
38567.65円　　200日移動平均
37876.40円　　25日移動平均
37790.00円　　一目均衡表・基準線
37751.88円　　19日日経平均株価現物終値
37610.00円　　20日夜間取引終値
37358.00円　　5日移動平均
36987.56円　　ボリンジャーバンド-1σ
36925.00円　　一目均衡表・転換線
36098.73円　　ボリンジャーバンド2σ
35209.89円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース