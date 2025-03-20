日経225先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比110円高の3万7610円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40542.91円 ボリンジャーバンド3σ
39654.07円 ボリンジャーバンド2σ
39212.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38765.24円 ボリンジャーバンド1σ
38741.07円 75日移動平均
38567.65円 200日移動平均
37876.40円 25日移動平均
37790.00円 一目均衡表・基準線
37751.88円 19日日経平均株価現物終値
37610.00円 20日夜間取引終値
37358.00円 5日移動平均
36987.56円 ボリンジャーバンド-1σ
36925.00円 一目均衡表・転換線
36098.73円 ボリンジャーバンド2σ
35209.89円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40542.91円 ボリンジャーバンド3σ
39654.07円 ボリンジャーバンド2σ
39212.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38765.24円 ボリンジャーバンド1σ
38741.07円 75日移動平均
38567.65円 200日移動平均
37876.40円 25日移動平均
37790.00円 一目均衡表・基準線
37751.88円 19日日経平均株価現物終値
37610.00円 20日夜間取引終値
37358.00円 5日移動平均
36987.56円 ボリンジャーバンド-1σ
36925.00円 一目均衡表・転換線
36098.73円 ボリンジャーバンド2σ
35209.89円 ボリンジャーバンド3σ
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