第48回全日本アンサンブルコンテストが20日、福井市の福井県立音楽堂で開幕した。

【写真】コロナ禍で立てなかった全国の舞台 5年を経て全日本アンサンブルへ

全日本吹奏楽連盟と朝日新聞社が主催。全国11支部の代表77団体が高校、大学、中学生、職場・一般各部の順で演奏する。3〜8人の編成で研ぎ澄まされた音色を響かせる。

各部の演奏は、当日申し込みも可能なライブ配信で視聴できる。詳細は吹奏楽プラス（https://t.asahi.com/brassd）。

出場団体は次の通り（出演順）。

【高校の部】22団体

東海大高輪台（木管八重奏、東京）、八王子（打楽器八重奏、東京）、富山南（サクソフォン四重奏、富山）、伊奈学園総合（金管八重奏、埼玉）、聖ウルスラ学院英智（サクソフォン八重奏、宮城）、遠軽（金管八重奏、北海道）、鹿児島情報（金管八重奏、鹿児島）、尼崎双星（打楽器八重奏、兵庫）、幕張総合（金管八重奏、千葉）、常総学院（クラリネット六重奏、茨城）、明桜（打楽器五重奏、秋田）、皇学館（木管八重奏、三重）、春日部共栄（金管八重奏、埼玉）、高岡商（クラリネット五重奏、富山）、坂出（打楽器四重奏、香川）、佐賀学園（打楽器六重奏、佐賀）、高松一（打楽器八重奏、香川）、旭川明成（木管八重奏、北海道）、安城学園（打楽器六重奏、愛知）、就実（金管八重奏、岡山）、淳心学院中・高（打楽器八重奏、兵庫）、岡山学芸館（クラリネット四重奏、岡山）、

【大学の部】11団体

愛知教育（サクソフォン五重奏、愛知）、北海道教育大函館校（金管八重奏、北海道）、龍谷（サクソフォン四重奏、京都）、四国（打楽器六重奏、徳島）、福岡工業（管打八重奏、福岡）、福島（サクソフォン八重奏、福島）、東海（木管八重奏、東京）、神奈川（金管五重奏、神奈川）、福井工業（クラリネット四重奏、福井）、広島（木管八重奏、広島）、文教（金管八重奏、埼玉）

【中学生の部】22団体

射水市立小杉中（フルート四重奏、富山）、さいたま市立土屋中（打楽器八重奏、埼玉）、小平市立小平三中（管打六重奏、東京）、松本市立鎌田中（金管八重奏、長野）、朝霞市立朝霞一中（クラリネット三重奏、埼玉）、湯沢市立湯沢南中（クラリネット五重奏、秋田）、鹿児島市立吉野東中（トロンボーン三重奏、鹿児島）、桑の華ウインドアンサンブル（打楽器四重奏、山口）、加古川市立中部中（木管八重奏、兵庫）、松戸市立四中（木管八重奏、千葉）、大阪市立城陽中（打楽器五重奏、大阪）、高知県立高知国際中（打楽器四重奏、高知）、伊達市立伊達中（木管七重奏、福島）、相模原市立田名中（サクソフォン四重奏、神奈川）、砺波市立庄西中（打楽器三重奏、富山）、札幌市立啓明中（木管八重奏、北海道）、春日井市立中部中（管弦打八重奏、愛知）、福岡市立春吉中（管楽八重奏、福岡）、岡山市立福田中（打楽器五重奏、岡山）、徳島市国府中（打楽器八重奏、徳島）、旭川市立永山中（木管八重奏、北海道）、中央区立日本橋中（金管八重奏、東京）

【職場・一般の部】22団体

東京隆生吹奏楽団（木管八重奏、東京）、Calces（サクソフォン四重奏、山梨）、ピエドゥプール（サクソフォン四重奏、宮崎）、横浜ブラスオルケスター（金管八重奏、神奈川）、ダッパーサクセーバーズ（サクソフォン四重奏、香川）、高松市民吹奏楽団（クラリネット六重奏、香川）、相模原市民吹奏楽団（木管八重奏、神奈川）、名取交響吹奏楽団（クラリネット三重奏、宮城）、川金アンサンブルリベルテ吹奏楽団（管打八重奏、埼玉）、華水扇（打楽器八重奏、福井）、イルニード・サキソフォンアンサンブル（サクソフォン四重奏、島根）、安城ブラスオルケスター（金管八重奏、愛知）、NTT西日本中国吹奏楽クラブ（サクソフォン四重奏、広島）、アルペジオ吹奏楽団（金管八重奏、兵庫）、佐賀市民吹奏楽団（クラリネット四重奏、佐賀）、IBCサクソフォンアンサンブル（サクソフォン四重奏、福島）、創価学会関西吹奏楽団（金管八重奏、大阪）、ソヌール・プティ・オルケストル（管打八重奏、福井）、ヤマハ吹奏楽団浜松（金管八重奏、静岡）、創価グロリア吹奏楽団（サクソフォン四重奏、東京）、函館吹奏楽団（クラリネット五重奏、北海道）、札幌ブラスバンド（金管八重奏、北海道）（上村義夫）