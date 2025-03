次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold7」と「Galaxy Z Flip7」と見られる製品が認証通過!写真は既存のFold6とFlip6

中国の国家認証認可監督管理委員会(CNCA)の委託を受けて認証や審査登録を実施する機関である中国質量認証中心(China Quality Certification Centre:CQC)では2025年3月18日(火)付けでSamsung Electronics(以下、Samsung)の未発表な5G対応スマートフォン(スマホ)「SM-F9660」と「SM-F7660」が中国強制製品認証(China Compulsory Certification:CCC)を通過していることが公開されています。また2025年3月19日(水)付けで「SM-F9610」も通過しています。

認証番号はSM-F9660が「2025011606761429」、SM-F7660が「2025011606761423」、SM-F9610が「SM-F9610」。各機種ともに認証はSamsungの中国法人である三星(中国)投资が申請しており、生産はSamsungのベトナム工場を運営するSamsung Electronics Vietnam Thai Nguyenが行い、最大25W(9V・2.77A)の急速充電に対応していることが示され、充電器は付属しないものの、充電器「EP-TA800」に対応しているとのことです。また各機種ともに現時点では未発表なので詳細は不明ですが、型番ルールからSM-F9660は横開き型の次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold7(型番:SM-F966*)」(仮称)、SM-F7610は縦開き型の次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Flip7(型番:SM-F766*)」(仮称)だと予想され(ともに*は任意の英数字)、SM-F7660はGalaxy Z Flip7の派生モデル(「Galaxy Z Flip7 Special Edition」または「Galaxy Z Flip7 Ultra」、「Galaxy Z Flip7 Slim」など)となる可能性が考えられます。なお、Galaxy Z Flipシリーズは既存の「Galaxy Z Flip6」の型番が「SM-F741*」であるので「5」(SM-F751*)が飛ばされることになりそうです。Galaxy Z Fold7およびGalaxy Z Flip7はSamsungが展開する「Galaxy」ブランドにおける折りたたみ型のフォルダブルスマホ「Galaxy Z」シリーズの次機種で、恐らく最新のQualcomm製チップセット(SoC)「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy」を搭載してさらに圧倒的なパフォーマンスですべての人に唯一無二の体験を提供し、AI機能「Galaxy AI」に対応することでより生産性や効率化が向上すると推測されます。またOnLeaks氏によってGalaxy Z Fold7とGalaxy Z Flip7の外観のCAD画像が海外メディア「Android Headlines」にて公開されており、Galaxy Z Fold7は薄くなって開いた状態では約158.4×143.1 ×4.5mm(閉じた状態でも厚さが約9.5mm)となるほか、開いた状態のメインディスプレイと閉じた状態のカバーディスプレイがともに大画面化し、メインディスプレイは8.2インチ、カバーディスプレイは6.5インチになるとされています。一方、バッテリー容量は据え置きの4400mAhになると見られるものの、SoCなどの省電力化によって電池持ちは良くなるとされ、さらにカメラはアップグレードされてリアカメラのメインとなる広角カメラは約2億画素CMOSが採用され、約1200万画素CMOS/超広角カメラと約1000万画素CMOS/望遠カメラのトリプル構成となるほか、約1000万画素CMOS/広角カメラのフロントカメラ、約400万画素CMOS/広角カメラのアンダーディスプレイカメラが搭載されるということです。またGalaxy Z Flip7も開いた状態で使うメインディスプレイが6.8インチ、閉じた状態で使うカバーディスプレイが4.0インチとなり、Galaxy Z Flip6の6.7インチと3.4インチから大画面化し、カバーディスプレイはmotorola razr 50 ultraのようにリアカメラのレンズ部分以外はほとんど画面というデザインになるようで、開いた状態のサイズは約166.6×75.2×6.9mmと、少し大きくなるとされています。リアカメラは約5000万画素CMOS/広角カメラと約1200万画素CMOS/超広角カメラで表面上は変わらないものの、センサーが向上しているということです。

記事執筆:memn0ck

