シリーズ別で「iPhone 15」が売れてる！ スマートフォン人気ランキングTOP10 2025/3/20
「BCNランキング」2025年3月10日〜16日の日次集計データによると、スマートフォンシリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 15（アップル）
2位 iPhone 16（アップル）
3位 iPhone 16e（アップル）
4位 Pixel 8a（Google）
5位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
6位 iPhone 14（アップル）
7位 arrows We2（FCNT）
8位 iPhone 16 Pro（アップル）
9位 AQUOS sense9（シャープ）
10位 AQUOS wish4（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 15（アップル）
2位 iPhone 16（アップル）
3位 iPhone 16e（アップル）
4位 Pixel 8a（Google）
5位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
6位 iPhone 14（アップル）
7位 arrows We2（FCNT）
8位 iPhone 16 Pro（アップル）
9位 AQUOS sense9（シャープ）
10位 AQUOS wish4（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。