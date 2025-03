XG(撮影=上山陽介)

日本人7人組ガールズグループのXGが19日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催の『MTV Video Music Awards Japan』(MTV VMAJ)に出演。Performance of the Yearと「WOKE UP」のミュージックビデオがBest Visual Effectsを受賞したXG。ライブでは「WOKE UP」、「IS THIS LOVE」をパフォーマンスし盛り上げた。

Best Visual Effects受賞について、「とても信頼している監督さんに撮っていただきました。そんな思い出のある曲が受賞できてとても嬉しいです」と喜びを語った。

Performance of the Yearを受賞し、「“宇宙人は細部に宿る”という言葉を信じてより進化したXGを見せていけるように頑張りたいと思います」と意気込みを述べた。

ライブでは、Best Visual Effectsを受賞したXG初のオールラップソング「WOKE UP」、心踊るリズムに透明感のある歌声が心地よい「IS THIS LOVE」をパフォーマンスし、会場を盛り上げた。

「MTV VMAJ」は、全米最大規模の音楽授賞式「MTV Video Music Awards」の日本版として、2002 年以来開催している音楽アワードで、今回で 23 回目の開催を迎えます。音楽シーンの多岐にわたる部門において最も優れた作品を発表する“ミュージックビデオの祭典”として、毎年賞の行方が注目されている。対象期間内(2023 年 10月1日〜2024年12月31日)に発表された作品から、各部門の最優秀作品と特別賞を発表される。