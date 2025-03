桜の開花間近！ お花見スポットから徒歩圏内の絶品ランチ7選をご紹介！

東京のお花見スポットから徒歩圏内で行ける絶品ランチスポット7選をご紹介!

春の陽気に誘われて、桜の花が咲き誇るお花見シーズン到来。今年は例年より少し早い3/22が開花、3/27が満開という予想になっているようです。

今回は、東京のお花見スポットから徒歩圏内で楽しめるランチスポットを厳選してご紹介します。

新宿御苑

1. 食堂わた

「おばんざい定食」1,800円 ※内容は時期によって変わります 撮影:大谷次郎

新宿御苑前駅2番出口から徒歩約3分という好立地に位置する、昼は定食、夜は居酒屋として楽しめるお店。お昼には、人気No.1の「おばんざい定食」が提供され、バランスの取れた食事を楽しむことができます。夜になると、居酒屋スタイルに変わり、オールアラカルトで多彩な料理を楽しむことができ、本格的な一品ばかり。

2. GRIN

「オクラ」と「マルゲリータ」のハーフ&ハーフ 2,800円 写真:お店から

<店舗情報>◆食堂わた住所 : 東京都新宿区新宿1-19-11クサマビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

新宿御苑の豊かな緑道が眺められる、新宿御苑前駅から徒歩約1分の距離に位置する、日本の食材を使った自然の味わいを楽しめるイタリアン。看板メニューは、軽井沢発祥の釜焼き料りとピザの名店「エンボカ」のレシピから継承されたピザ。季節野菜をふんだんに使用し、窯で焼き上げたピザは、トッピングや美しいビジュアルも楽しめます。また、季節ごとに変わるフルーツを使用した「デザートピザ」もおすすめです。

代々木公園

3. PIZZERIA e TRATTORIA L’OMBELICO

写真:お店から

<店舗情報>◆GRIN住所 : 東京都新宿区新宿1-6-3 新宿御苑フロント 1FTEL : 050-1807-1260

代々木公園駅から徒歩約4分、TRUNK(HOTEL)YOYOGI PARKの1階にあるお店。このお店の魅力は何と言っても、薪窯で焼き上げる本格ナポリピッツァ。生地の香ばしさともっちりとした食感が楽しめます。他にもパスタなどのクラシックなイタリア各地の伝統料理のメニューが豊富。代々木公園を散歩した後に立ち寄るのにもぴったりです。

4. Vaji Spice

「Vaji Thali」1,680円 写真:カレーおじさん\(^o^)/

<店舗情報>◆L’OMBELICO住所 : 東京都渋谷区富ヶ谷1-15-2 TRUNK(HOTEL) YOYOGI PARK 1FTEL : 050-5600-7868

代々木公園駅から徒歩約6分の位置にある、カフェのような雰囲気で本格的なカレーを楽しめるお店。おしゃれなテラス席もあり、カレー店には入りづらいと感じる方にもぴったりの落ち着いた空間です。看板メニューの「Vaji Thali」は、選べるカレーにダル(豆スープ)、ポリヤル(野菜をスパイスやココナッツと炒めた南インドの料理)、紫玉ねぎのアチャール(インドのスパイス漬物)、半熟卵のアチャール、パパド(豆せんべい)、バスマティライスと酒米のブレンドライスがセットになった豪華なターリです。

上野(上野恩賜公園)

5. 寿司幸

「ぶり」330円 撮影:佐藤潮

<店舗情報>◆ヴァジ スパイス住所 : 東京都渋谷区代々木5-63-10TEL : 03-6407-0772

上野駅から徒歩約7分に位置する、手頃な価格で本格的な江戸前寿司を楽しめる寿司屋。店内には新鮮なネタがずらりと並び、旬の素材を使った一品料理やお酒のアテも充実しています。目の前で鮮度の良い素材を切ってくれるので、食欲がより増していき、特に脂ののった福井県産のぶりは絶品です。

6. cafe brasserie ludique

「海の幸のクリームコロッケ トマトソース」1,200円 撮影:溝口智彦

<店舗情報>◆寿司幸住所 : 東京都台東区上野4-2-11TEL : 03-3831-9648

上野駅と稲荷町駅からそれぞれ徒歩約5分の場所に位置するお店。1階はテイクアウトと立ち飲みスペース、2階にはゆったりとしたテーブル席があり、カジュアルに楽しめるフレンチです。おなじみのビストロ料理のほか、サクサクの衣に海老と蟹が共演する贅沢なコロッケには、なんと隠し味として「煮干し」が入っているなど、アイデアとセンスが詰まった豊富なメニューが魅力です。

吉祥寺(井の頭公園)

7. 手打ちそば ほさか

手前が「せいろ(細打ち)」。奥が「田舎(太打ち)」。それぞれ「小もり」490円のメニューも用意 撮影:長尾真志

<店舗情報>◆cafe brasserie ludique住所 : 東京都台東区東上野4-15-7TEL : 050-5600-6423

吉祥寺駅南口から徒歩約1分の駅前のビル地下に位置する、1978年創業のそばの名店。昔ながらの“町のおそば屋さん”らしい外観。創業以来提供を続けている「五色蕎麦」は、白雪、柚子、抹茶、ごま、紫蘇などの変わりそばが季節ごとに3種類登場。手打ちのそばは「せいろ(細打ち)」と「田舎(太打ち)」があり、注文するメニューに合わせて太さを選べます。2つを同時に味わえる「二色もり」(950円)もあるので、食べ比べてみるのもおすすめ。

<店舗情報>◆手打ちそば ほさか住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-4-1 井の頭ビル B1FTEL : 0422-48-2118

※価格はすべて税込

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

