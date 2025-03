『美女と野獣』『アラジン』のディズニーが、『白雪姫』を新たなミュージカル版として実写映画化!

ディズニー初の長編映画であり、世界初のカラー長編アニメーションでもある『白雪姫』

3月20日(木・祝)に劇場公開を迎え、早くも話題のミュージカル版『白雪姫』より、この度、“7人のこびと”最後の1人、おとぼけ役のプレミアム吹替版声優として風間俊介さんが参加!

ご本人のコメントとあわせて紹介していきます。

ディズニー実写版映画『白雪姫』おとぼけ役は風間俊介さんに

『美女と野獣』『アラジン』のディズニーが、『白雪姫』を新たなミュージカル版として実写映画化!

“7人のこびと”役として、先生役に大塚明夫さん、おこりんぼ役に津田篤宏さん(ダイアン)、てれすけ役に平川大輔さん、ごきげん役に小島よしおさん、ねぼすけ役に浪川大輔さん、くしゃみ役に日野聡さんに続き、おとぼけ役を俳優の風間俊介さんが務めることが発表されました。

雪のように純粋な心を持つ主人公・白雪姫の願いは、かつてのような人々が幸せに暮らす希望に満ちた王国。

だが、外見の美しさと権力に執着する邪悪な女王によって、王国は闇に支配されていました。

“本当の美しさ”を持つ白雪姫は、女王から嫉妬され、命を狙われてしまう――。

そんな白雪姫が、女王から逃げ行きついた不思議な森で出会うのが、アニメーション版でも人気のキャラクター“7人のこびと”。

数々の作品を声で彩ってきた豪華声優陣&“意外にもハマり役”として話題の津田さん・小島さんの掛け合いシーンにも注目が集まっています。

そこへ仲間入りすることとなった風間さんといえば、言わずと知れた大のディズニーファン!

これまでも、公私問わずディズニー作品を楽しみ、頻繁にパークを訪れるなど、溢れんばかりの“ディズニー愛”を見せ続けてきました。

そんな風間さんは、2023年、ディズニー100周年記念作『ウィッシュ』で一言声優に挑戦。

そしてついに今回、長年の念願叶い、ディズニー不朽の名作アニメーション『白雪姫』から生まれたミュージカル版『白雪姫』のプレミアム吹替版にてメインキャラクターに大抜擢!

“7人のこびと”のおとぼけ役を演じることとなりました☆

風間俊介さん コメント(全文)

願いが叶いました。

白雪姫が井戸に歌い願ったように、願い続けた『ディズニー作品に声で参加したい』という夢が叶いました。

世界初の長編カラーアニメーションであり、ディズニーの歴史に大きな意味を持つ『白雪姫』が、ディズニーカンパニー100周年を超えた今、新たな一歩として新しい息吹が吹き込まれる。

この『白雪姫』も何度も繰り返し観る、大切な作品になると思います。

皆さんにとっても、そうである事を願っています。

実写映画『白雪姫』作品概要

『美女と野獣』『アラジン』のディズニーが、『白雪姫』を新たなミュージカル版として実写化。

雪のように純粋な心を持つ白雪姫の願いは、かつてのような人々が幸せに暮らす希望に満ちた王国。

だが、外見の美しさと権力に執着する邪悪な女王によって、王国は闇に支配されていた。

女王は、白雪姫の“本当の美しさ”に嫉妬し、彼女の命を狙うが、不思議な森で出会った7人のこびとたちや、城の外の世界へいざなってくれたジョナサンに救われる。

誰もが希望を失いかけた時、仲間たちと力を合わせ、白雪姫の優しさが起こした素晴らしい奇跡とは…?

「魔法の鏡よ、教えておくれ──世界で一番美しいのは誰?」

公開日:2025年3月20日(木・祝)

監督:マーク・ウェブ

音楽:パセク&ポール

キャスト:レイチェル・ゼグラー,ガル・ガドット

プレミアム吹替版声優:吉柳咲良/河野純喜(JO1)/月城かなと/諏訪部順一/大塚明夫/津田篤宏(ダイアン)/平川大輔/小島よしお/浪川大輔/日野聡/井上和彦/中井和哉/風間俊介

オリジナル・サウンドトラック:ウォルト・ディズニー・レコード

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

©2025 Disney. All Rights Reserved

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post “7人のこびと”おとぼけ役に風間俊介が大抜擢!ディズニー実写版映画『白雪姫』 appeared first on Dtimes.