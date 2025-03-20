¡Ö½ÅÍ×¤Ê¿ÍÊª¤¬²¿¿Í¤«»à¤Ë¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¢Á³¡¢¥Ü¡¼Á³¤Ç¤¹¤è¡×Âç²Ï¥ª¥¿¥¯¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤Î¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×²òÀâ¤¬¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ËÌÌÇò¤¤
ËëÉÜ¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤ÏÉ½¸þ¤²º¤ä¤«¤Ç¤â¡¢Î¢¤Ç¤Ï·ìÀ¸½¤¤±¢ËÅ¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÇÀ¸ÅÄÅÍ¿¿±é¤¸¤ë°ì¶¶¼£ºÑ¤Ï¡¢ÀäÂç¤Ê¸¢ÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÅÄ°ÂÄê¿®¤òÄÉÊü¤·¡¢²È´ð¤ÎÉÔ¿³»à¤äÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Î¼ºµÓ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤ÎÂç²Ï¥Þ¥Ë¥¢¡¦¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤¬°ì¶¶¼£ºÑ¤Î¡È²øÊª¡É¤Ö¤ê¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¾¾Â¼Ë®ÍÎ¡Ø¾¾Â¼Ë®ÍÎ Ä¨¤ê¤º¤Ë¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ò¸ì¤ë¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÁÀî¾·³²È¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹
ÉÔ²Ä²ò¤Ê»à¤ÎÎ¢¤Ë°ì¶¶¼£ºÑ¡©
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢ÅÄ¾Â»þÂå¤«¤éÄê¿®¡¦´²À¯¤Î²þ³×¤Þ¤Ç¤ò¡¢¼£ºÑ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡½ÅÍ×¤Ê¿ÍÊª¤¬²¿¿Í¤«»à¤Ë¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤«»¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö»¦¤·¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦µÏ¿¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤½¤Î¾Úµò¤¬º£¤µ¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¼¤ó¤Ö²±Â¬¤È¸À¤¨¤Ð²±Â¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¼£ºÑ¤¬»¦¤µ¤»¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤È¥Ä¥¸¥Ä¥Þ¤¬¹ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤Î»à¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾·³¤Î·ì¶Ú¤ò¤á¤°¤ë¥É¥í¥É¥í¤¬¡¢¼Â¤ÏÆÁÀî¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢º£¤Þ¤ÇÂç²Ï¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤½¤³¤òÆ¬¤Î¥¹¥ß¤ËÃÖ¤¤¤È¤¯¤È¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡°ì¶¶¼£ºÑ¤Ï1751¡ÊÊõÎñ¸µ¡ËÇ¯¡¢°ì¶¶²È¤Î2ÂåÌÜ¡½¡½µÈ½¡¤ÎÂ¹¤Ç¤¹¤Í¡½¡½¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤è¤ê¤â32ºÐÇ¯²¼¤Ç¡¢Â©»Ò¤Î°ÕÃÎ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë2ºÐÇ¯²¼¡£8ºÐ¤ÇÆÁÀî¤òÌ¾¾è¤ê¡¢14ºÐ¤Ç°ì¶¶²È¤Î²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤®¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÁÀîËëÉÜ¡ÖÃæ¶½¤ÎÁÄ¡×¤Ç¡Ö²È¹¯¸ø¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¾·¯¡¦µÈ½¡¤ÎÂ¹¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¾·³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Ìî¿´¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Ä¶¡¦¶¯ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£8ºÐÇ¯²¼¤ÎÅÄ°ÂÄê¿®¡¢¸å¤Î¾¾Ê¿Äê¿®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë