Ê¡²¬¤Î¡ÖÈ¬ÌÚ»³¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¡¢30Æü¸áÁ°0»þ¤«¤éºÆÍÎÁ²½
¡¡Ê¡²¬ÅÔ»Ô·÷¤ÈÃÞËÃÏ°è¤ò·ë¤Ö¹ñÆ»201¹æ¡ÖÈ¬ÌÚ»³¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¡Ê13¡¦3¥¥í¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¼Ä·ª¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¡ÝÃÞÊæIC´Ö¡Ê5¡¦7¥¥í¡Ë¤¬30Æü¸áÁ°0»þ¤«¤é¡¢4¼ÖÀþ¤È¤Ê¤êºÆÍÎÁ²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¶å½£ÃÏÊýÀ°È÷¶É¤ÈÀ¾ÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©¤¬18Æü¡¢Æ±¶è´Ö¤Ë¤¢¤ë¼Ä·ªËÜÀþÎÁ¶â½ê¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÎÁ¶â½ê¤Ë¤Ï¼«Æ°ÎÁ¶â¼ý¼õ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊETC¡Ë¤âÀßÃÖ¡£ÄÌ¹ÔÎÁ¤Ï·Ú¼«Æ°¼ÖÅù220±ß¡¢ÉáÄÌ¼Ö280±ß¡¢Ãæ·¿¼Ö330±ß¡¢Âç·¿¼Ö450±ß¡¢ÆÃÂç¼Ö760±ß¡¢·Ú¼ÖÎ¾Åù¡ÊÇÓµ¤ÎÌ50ccÄ¶¡Á125cc°Ê²¼¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥¤¥¯¡Ë30±ß¡£À¾ÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4¼ÖÀþ²½¤Ë¤è¤êÁ´¶è´Ö¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï¡¢º®»¨»þ¤Ç22Ê¬¤«¤é15Ê¬¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ï1985Ç¯¤Ë³«ÄÌ¤·¡¢2014Ç¯¤«¤éÌµÎÁ²½¤µ¤ì¤¿¡£Á´¶è´Ö¤¬4¼ÖÀþ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï29Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½Äê¡£
¡¡¡Ê¸ÅÀîÀô¡Ë