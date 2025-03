©️ABCテレビ

まさか、豪華アーティストたちがサプライズ登場するとは……! 7人組ダンス&ボーカルグループ・PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE(以下「PSYCHIC FEVER」)初となるアメリカツアーのファイナル公演に、カメラが迫った!

【動画】サプライズゲスト登場! TikTok2億6000万回再生突破の『Just Like Dat feat. JP THE WAVY』スペシャルバージョン

©️ABCテレビ

PSYCHIC FEVERは、所属事務所・LDH運営のダンススクール・EXPG STUDIOからの叩き上げ。2022年にメジャーデビューし、2024年にリリースした『Just Like Dat feat. JP THE WAVY』が、TikTokにて総再生回数が2億6000万回を突破し、大きな話題となった。

ワールドワイドに活躍するPSYCHIC FEVERは、2025年に13日間で全6公演に及ぶアメリカツアーへ初挑戦! 首都ワシントンD.C.をからスタートし、ニューヨーク、シカゴ、ダラス、シアトルを巡り、ツアーファイナルの地ロサンゼルスへやってきた。

ファイナル公演前日のリハーサルには、『Just Like Dat feat. JP THE WAVY』の生みの親で世界的に活躍するラッパーJP THE WAVYの姿が! 実は、ファイナル公演にサプライズ出演するために合流したのだ。

JP THE WAVYいわくPSYCHIC FEVERの第一印象は、「日本のボーイズグループで今まで見たことがない子達」。早くから7人の才能に惚れ込んでおり、もちろん彼らのアメリカツアーに関しても期待度は高い。「歓声というか熱量がすごいって聞いているので、これからライブを見るのも自分がパフォーマンスするのも楽しみだし、もっともっとみんなだったら(上に)行けると思います」と、JP THE WAVYは語った。

©️ABCテレビ

さらには、世界的スターであるブルーノ・マーズのバンドのキーボーディスト、ジョン・フォシットもやってきた! 実はジョンは、PSYCHIC FEVERのアメリカツアーで楽曲アレンジに加わっており、ファイナル公演を盛り上げるべく、キーボードで参加するのだ。このツアーで実力も自信も高まったPSYCHIC FEVERは、ジョンとも臆することなく意見交換し、本番に向けてパフォーマンスを仕上げていった。

©️ABCテレビ

そんな世界的アーティストたちが登場したファイナル公演は、大勢のファンたちが終始大熱狂! 初のアメリカツアーを大成功で完走したPSYCHIC FEVERは、6月から日本5都市を巡るライブツアーを行う。異国の地で揉まれ、さまざまな文化を吸収してきた彼らなら、最高のパフォーマンスで日本のファンを熱くさせること間違いなし! 「ビルボード・グローバルチャート1位」という最終目標を叶える日も、きっとそう遠くはないはずだ。

©️ABCテレビ

なお、PSYCHIC FEVERの密着映像は、3月16日深夜に放送されたLDH所属アーティストたちの番組『Rising Sun ~後戻りはしないOne Way Road~』(ABCテレビ)で公開された。