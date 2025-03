東京シリーズが終了…最後には集合写真

【MLB】ドジャース 6ー3 カブス(19日・東京ドーム)

ドジャースとカブスが対戦した日本開幕シリーズ「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」が終わり、グラウンドでは日本人5選手が記念撮影した。米メディアは撮影直前の大谷翔平投手の行動に注目した。

MLB公式サイトの動画コーナー「Cut4」は「ショウヘイ・オオタニはショウタ・イマナガが中央をキープすると主張している」と投稿。大谷は球団カメラマンにセンターに来るよう求められるも、「It’s okay, he is older(大丈夫だよ、彼が年上なので)」と今永昇太投手との交代を断った。

6年ぶりの日本開催では、第1戦で山本由伸投手と今永が投げ合い。第2戦は佐々木朗希投手がメジャーデビューし、大谷が豪快な一発を放つなど、日本人の活躍も際立った。

第2戦ではヒーローインタビューにも登場した大谷だが、先輩はしっかりと尊重。最後の最後に大谷らしい行動が見えた。(Full-Count編集部)