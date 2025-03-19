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5G NR: n3, n28, n77 (3.4GHz, 3.7GHz)
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 8, 41(AXGP), 42
3G W-CDMA: Band I, II, IV, VIII
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