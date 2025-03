いきものがかりが、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット毎週土曜日の朝8時から放送中の『朝だ!生です旅サラダ』のテーマ曲として、「遠くへいけるよ」が決定したことを発表した。「遠くへいけるよ」は番組からのオファーを受け、いきものがかりが制作した。詞曲を水野良樹が、編曲を本間昭光氏が担当し、客演として松下奈緒氏もピアノで参加している。旅に出る方だけでなく、新たな人生の一歩を踏み出す人たちの背中を押すような楽曲に仕上がっているとのことだ。4月より番組のテーマ曲として起用される。

リリース情報



11thアルバム『あそび』2025年4月30日(水)発売▼予約リンク初回生産限定盤:https://erj.lnk.to/asobi_CD1通常盤:https://erj.lnk.to/asobi_CD2●初回生産限定盤 CD+Blu-ray品番:ESCL-6087〜6088 POS:4547366735031価格:\6,050(税込)スリーブケース仕様/いきものカード071/072封入●通常盤 CD品番:ESCL-6089 POS:4547366735048価格:\3,520(税込)いきものカード071封入(初回仕様)●CD収録内容運命ちゃん (TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』オープニングテーマ)青のなかで (『三ツ矢サイダー』テーマソング)晴々!(TVアニメ『天穂のサクナヒメ』オープニングテーマ)Challenger (テレビ朝日系列「スーパーJチャンネル」テーマソング)ドラマティックおいでよ (日本テレビ2024年10月期 日曜ドラマ「若草物語―恋する姉妹と恋せぬ私―」主題歌)会いたいコイスルオトメ - From THE FIRST TAKE遠くへいけるよ meets 松下奈緒他、新曲収録予定●初回生産限定盤 Blu-ray 収録内容「運命ちゃん」Music Video&Behind The Scenes「青のなかで」Music Video&Behind The Scenes「晴々!」Music Video&Behind The Scenes「ドラマティックおいでよ」Music Video&Behind The Scenes「会いたい」Music Video&Behind The Scenes「Challenger」Music Video他、映像収録予定