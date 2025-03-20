ÂçÃ«¡¢»ëÄ°Î¨3³äÄ¶¤¨¡¡³«ËëÀï¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¥Û¡¼¥àÆ§¤ó¤À½Ö´Ö¡¢ºÇ¹â35¡¦7%¡¡ºòÇ¯¹ÈÇò°ÊÍè¡¢º£Ç¯½é30¡óÂæ
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬18Æü¤ËÃæ·Ñ¤·¤¿Âç¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥«¥Ö¥¹¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬31¡¦2¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬19Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀïÂè2Éô¤Î32¡¦7¡ó°ÊÍè¤Î30¡óÂæ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Èº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë´ä¼êÃÏ¶è¤Ï39¡¦8¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ëÄ°Î¥¤ì¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢»ëÄ°Î¨¤¬30¡ó¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤ì¤À¡£ºòÇ¯¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤ÇÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï¹ÈÇò¤À¤±¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤Ç¤ÎÂçÂæÄ¶¤¨¤Ï¡¢2023Ç¯3·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬Ãæ·Ñ¤·¤¿WBC·è¾¡¤ÎÆüËÜ¡½ÊÆ¹ñ¡ÊÂè1Éô¤¬42¡¦4¡ó¡¢Âè2Éô¤¬32¡¦5¡ó¡Ë°ÊÍè¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì±Êü´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÎý½¬»î¹ç¤«¤é20¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢30¡ó¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÀ¨¤¤¤³¤È¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï¸á¸å8»þ25¡¢26Ê¬¤Î35¡¦7¡ó¡£5²óÉ½¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¤Ç¡¢ÂçÃ«¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¾ìÌÌ¤Ê¤É¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï5ÂÇÀÊÎ©¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤â»ëÄ°Î¨¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤Î30¡óÄ¶¤¨¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Î4³ä¡¢»ëÄ°Î¨¤Ï¡È3³äÄ¶¤¨¡É¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀ¤¬4²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤¬5²ó¤òÅê¤²¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¸òÂå¡£»³ËÜ¤Î¹ßÈÄ¸å¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿»ëÄ°Î¨¤¬²¼¹ß·¹¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼³«ËëÀï¤Ç»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿ÍÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ë¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼½éÅÐÈÄ¤·¡¢ÂçÃ«¤¬º£µ¨1¹æ¤òÊü¤Ã¤¿19Æü¤Î»î¹ç¤â¹â»ëÄ°Î¨¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¢ã¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹VS¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î³«Ëë3Ï¢Àï¡¡28Æü¡ÁNHKÀ¸Ãæ·Ñ¢äNHK¤Ï19Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ±¶É¤ÇÁí¶ÉÄ¹²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤Î³«Ëë3Ï¢Àï¤òNHKBS¤ÈNHKÁí¹ç¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°ÅÄ·òÂÀ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤ëÆüËÜ»þ´Ö28Æü¤«¤é¤Î3Ï¢Àï¡£¸¶À»¼ù¥á¥Ç¥£¥¢ÉûÁí¶ÉÄ¹¤Ï¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î³èÌö¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±è¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£