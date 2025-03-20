Ä«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¶¶ËÜ´ÄÆà¢ª¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ùº£ÅÄÈþºù¤Ø¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¤â
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¡¢Åìµþ¤ÎNHKÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¤«¤é¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê3·î31Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦º£ÅÄÈþºù¤Ø¥Ð¥È¥ó¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ß¤¤¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¤â¡ª¶¶ËÜ´ÄÆà¢ªº£ÅÄÈþºù¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÎÌÏÍÍ
¡¡º£ÅÄ±é¤¸¤ëÄ«ÅÄ¤Î¤Ö¤Î¼«Âð¤Ç¤¢¤ëÄ«ÅÄ²È¤Î¥»¥Ã¥ÈÆâ¤Ç¼Â»Ü¡£¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤«¤é¤â¤¦1¤«·î¤â¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î»þ¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ìÇ¯¶á¤¯¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Î·ë¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»ä¤ÎÃæ¤Ë·ë¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£1¤«·î¤â¤¿¤Ã¤¿¤È¿ô»ú¤ÇÊ¹¤¯¤È¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Îº£ÅÄ¤Ï¡Ö»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÈ¾Ç¯¤¿¤Á¡¢»Ä¤ê¤â¤¢¤ÈÈ¾Ç¯¤Û¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢Áá¤¯¤â¤µ¤ß¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯»£±Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤ËÄ«ÅÄ¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½é¡¹¤·¤¯¥³¥á¥ó¥È¡£¶¶ËÜ¤«¤é¤Ï¡Öº£Æü¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¡Êº£ÅÄ¤Î¡ËÊÑ¤ï¤é¤º¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¡Ê°ËÆ£¡Ëº»è½¤µ¤ó¤«¤é¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Î»þ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï·ò¹¯ÌÌ¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤è¤¯¿²¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÇ¯¾è¤êÀÚ¤ë¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤¤â¤±¤¬¤âÌµ¤¯¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤â¡Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î³§ÍÍ¤â¡¢·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¶¶ËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂçºå¤Ç¤º¤Ã¤È»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢»£±Æ¤Ç³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ò´ó¤»¤ë¤È¡¢¶¶ËÜ¤«¤é¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊÖÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Î»£±Æ¤Ï¿©Âî¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÎÁÍý´Æ½¤¤Î¡Ë¹Î¤ÀèÀ¸¤¬ºî¤ë¤´ÈÓ¤¬¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤ß¤ó¤Ê¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤é»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¡¢¡Ö¿©¤ÙÅÓÃæ¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¿©¤Ù¤È¤¤¤¿Êý¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ªÉã¤µ¤óÌò¤ÎËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¼«¿È¤â¡Öº£Æü¤Ï¤ª»É¿È¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤è¡ª¡×¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©Âî¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡ÖÁ°²ó¡¢º»è½¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¼°¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Î¶èÀÚ¤ê¤¬º£Æü¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤«¤é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¿©¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦±ï¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¡£
¡¡º£ÅÄ¤â¡Ö»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÇ¯´Ö¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê·ë¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¶¶ËÜ¤µ¤ó¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤â¤Õ¤À¤ó»£±Æ¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¤³¤ÎÀè¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¶¶ËÜ¤Ë¡ËËÜÅö¤Ë¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡þ¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê
¶¶ËÜ´ÄÆà¤«¤éº£ÅÄÈþºù¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ö¿À¸Í»º¤Î¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡×¤È¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×
¿À¸Í»Ô¤Ï¡Ö·¤¤Î¤Þ¤Á¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¸å¤Ë¤Ï¡¢°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ö¸üÄì¥Ö¡¼¥Ä¡×¤¬Î®¹Ô¤·¡¢¿À¸Í¤Î·¤»º¶È¤ÎÉü¶½¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤«¤éÄ¹¤¤»£±Æ¤ËÎ×¤àº£ÅÄ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª»£±Æ¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢¾å¼Á¤Ê³×¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿ÆÃÃí¤Î¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤µ¤·¤¤¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¿§¡×¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÊ¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»£±Æ¤¬Â³¤¯º£ÅÄ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤ò¹þ¤á¤ÆÂ£¤ë¡£
¡Úº£ÅÄÈþºù¡Û
¤³¤ó¤¬¤ê¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¾Æ¤±¤Æ¤¤¤ë¡¦¡¦¡¦¾Æ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤Æ¤¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç»£±Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£ÅÄÈþºù¤«¤é¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ö¹âÃÎ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¡¦ÌÄ»Ò¡×¤È¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×
¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÉñÂæÃÏ¹âÃÎ¤Ç¡¢Àï¸å¤ÎÉü¶½¤ò´ê¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¡×¤Ç¡¢½½¿Í½½¿§¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¾Ð´é¤ÇÍðÉñ¤¹¤ëÍÙ¤ê»Ò¤¿¤Á¤¬¼ê¤Ë»ý¤Ä¡ÖÌÄ»Ò¡×¡£¼þ¤ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤à¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¶¶ËÜ¤Ë¡¢¹âÃÎ¤Çºî¤é¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖÌÄ»Ò¡×¤È¡¢Ä«ÅÄ²ÈÆÃÀ½¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö»£±Æ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÂ£¤ë¡£
¡Ú¶¶ËÜ´ÄÆà¡Û
·ë¹½²»¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤¹¤Í¤Ï¤¸¤á¤ÆÌÄ»Ò¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤í¤Ë¤â¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤È¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÌÄ»Ò¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¡ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ß¤¤¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¤â¡ª¶¶ËÜ´ÄÆà¢ªº£ÅÄÈþºù¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÎÌÏÍÍ
¡¡º£ÅÄ±é¤¸¤ëÄ«ÅÄ¤Î¤Ö¤Î¼«Âð¤Ç¤¢¤ëÄ«ÅÄ²È¤Î¥»¥Ã¥ÈÆâ¤Ç¼Â»Ü¡£¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤«¤é¤â¤¦1¤«·î¤â¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î»þ¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ìÇ¯¶á¤¯¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Î·ë¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»ä¤ÎÃæ¤Ë·ë¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£1¤«·î¤â¤¿¤Ã¤¿¤È¿ô»ú¤ÇÊ¹¤¯¤È¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤â¡Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î³§ÍÍ¤â¡¢·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¶¶ËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂçºå¤Ç¤º¤Ã¤È»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢»£±Æ¤Ç³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ò´ó¤»¤ë¤È¡¢¶¶ËÜ¤«¤é¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊÖÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Î»£±Æ¤Ï¿©Âî¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÎÁÍý´Æ½¤¤Î¡Ë¹Î¤ÀèÀ¸¤¬ºî¤ë¤´ÈÓ¤¬¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤ß¤ó¤Ê¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤é»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¡¢¡Ö¿©¤ÙÅÓÃæ¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¿©¤Ù¤È¤¤¤¿Êý¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ªÉã¤µ¤óÌò¤ÎËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¼«¿È¤â¡Öº£Æü¤Ï¤ª»É¿È¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤è¡ª¡×¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©Âî¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡ÖÁ°²ó¡¢º»è½¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¼°¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Î¶èÀÚ¤ê¤¬º£Æü¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤«¤é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¿©¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦±ï¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¡£
¡¡º£ÅÄ¤â¡Ö»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÇ¯´Ö¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê·ë¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¶¶ËÜ¤µ¤ó¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤â¤Õ¤À¤ó»£±Æ¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¤³¤ÎÀè¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¶¶ËÜ¤Ë¡ËËÜÅö¤Ë¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡þ¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê
¶¶ËÜ´ÄÆà¤«¤éº£ÅÄÈþºù¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ö¿À¸Í»º¤Î¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡×¤È¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×
¿À¸Í»Ô¤Ï¡Ö·¤¤Î¤Þ¤Á¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¸å¤Ë¤Ï¡¢°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ö¸üÄì¥Ö¡¼¥Ä¡×¤¬Î®¹Ô¤·¡¢¿À¸Í¤Î·¤»º¶È¤ÎÉü¶½¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤«¤éÄ¹¤¤»£±Æ¤ËÎ×¤àº£ÅÄ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª»£±Æ¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢¾å¼Á¤Ê³×¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿ÆÃÃí¤Î¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤µ¤·¤¤¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¿§¡×¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÊ¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»£±Æ¤¬Â³¤¯º£ÅÄ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤ò¹þ¤á¤ÆÂ£¤ë¡£
¡Úº£ÅÄÈþºù¡Û
¤³¤ó¤¬¤ê¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¾Æ¤±¤Æ¤¤¤ë¡¦¡¦¡¦¾Æ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤Æ¤¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç»£±Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£ÅÄÈþºù¤«¤é¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ö¹âÃÎ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¡¦ÌÄ»Ò¡×¤È¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×
¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÉñÂæÃÏ¹âÃÎ¤Ç¡¢Àï¸å¤ÎÉü¶½¤ò´ê¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¡×¤Ç¡¢½½¿Í½½¿§¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¾Ð´é¤ÇÍðÉñ¤¹¤ëÍÙ¤ê»Ò¤¿¤Á¤¬¼ê¤Ë»ý¤Ä¡ÖÌÄ»Ò¡×¡£¼þ¤ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤à¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¶¶ËÜ¤Ë¡¢¹âÃÎ¤Çºî¤é¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖÌÄ»Ò¡×¤È¡¢Ä«ÅÄ²ÈÆÃÀ½¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö»£±Æ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÂ£¤ë¡£
¡Ú¶¶ËÜ´ÄÆà¡Û
·ë¹½²»¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤¹¤Í¤Ï¤¸¤á¤ÆÌÄ»Ò¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤í¤Ë¤â¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤È¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÌÄ»Ò¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¡ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª