¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÁÜº÷¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡×¼«ÀÕ¤ÎÇ°¡¡ÁÜº÷ÌÜÁ°¤Ë»ö·ïÈ¯À¸¡ÄÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó30Ç¯¸å¤Î¾Ú¸À
¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë¤è¤ëÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤«¤éº£·î20Æü¤Ç30Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¥ª¥¦¥à¤Î»ÜÀß¤Ø¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ò¿ô¥«·îÁ°¤«¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â»ÜÍ½Äê¤Î2ÆüÁ°¤Ë»ö·ï¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Åö»þ¡¢·Ù»¡Ä£¤Î·º»öÉôÌç¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÁÜº÷¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡×¼«ÀÕ¤ÎÇ°¡¡ÁÜº÷ÌÜÁ°¤Ë»ö·ïÈ¯À¸¡ÄÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó30Ç¯¸å¤Î¾Ú¸À
¢£ÁÜº÷Í½Äê¤Î2ÆüÁ°¤Ë¡Ä¡ÖÀè±Û¤µ¤ì¤¿¡×
1995Ç¯3·î20Æü¡¢¼óÅÔ¡¦Åìµþ¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÌµº¹ÊÌ¥Æ¥í¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤ÎÃÏ²¼Å´¤Ç¡¢Æ±»þÂ¿È¯Åª¤ËÌÔÆÇ¤Î¿À·Ð¥¬¥¹¡Ø¥µ¥ê¥ó¡Ù¤¬¤Þ¤«¤ì¤¿¡ØÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¡Ù¤Ç¤¹¡£14¿Í¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¡¢6000¿Í°Ê¾å¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢·º»ö·Ù»¡¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿³À¸«Î´¤µ¤ó¡£¶µÃÄ¤Î»ÜÀß¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁÜº÷¤ò3·î22Æü¤Ë¹Ô¤¦Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î2ÆüÁ°¤Ë»ö·ï¤Ïµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¸µ·Ù»¡Ä£·º»ö¶ÉÄ¹¡¡³À¸«Î´»á
¡ÖÁÜº÷¤ÎÁ°¡¹Æü¤Ë¤Þ¤µ¤«¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ç¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àè¤ò±Û¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¢£3¤Ä¤ÎÊ¬´ôÅÀ¡Ä°Û½»ö°Æ¡¡¸«Íî¤È¤·¤â
¥ª¥¦¥à¤Î´í¸±À¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¼·Ù»¡¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÁÜº÷¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»ö·ï¤Ë»ê¤ë3¤Ä¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤ò¤¿¤É¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ¬´ôÅÀ1¡§¾¾ËÜ¥µ¥ê¥ó»ö·ï¡Û¡Ê1994Ç¯6·î27Æü¡Ë
ÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤«¤éÁÌ¤ë¤³¤È9¥«·î¡£¥µ¥ê¥ó¤ÎÀ½Â¤¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤¬¡¢¤½¤Î°ÒÎÏ¤ò»î¤½¤¦¤ÈÄ¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ç»¶ÉÛ¤¹¤ë¡Ø¾¾ËÜ¥µ¥ê¥ó»ö·ï¡Ù¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÏÅö½é¡¢»ö·ï¤ÎÂè°ìÄÌÊó¼Ô¤Ç¡¢¼«¿È¤â¥µ¥ê¥ó¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÃËÀ¤òÈÈ¿Í»ë¡£Âç¤¤Ê¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤Þ¤¹¡£¸µ·Ù»¡Ä£·º»ö¶ÉÄ¹¡¡³À¸«Î´»á
¡Ö½¡¶µÃÄÂÎ¤¬²½³ØÊ¼´ï¤òºî¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
½ÅÍ×¤Ê»ö°Æ¤Î¸«Íî¤È¤·¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ìî¸©¤ÎÎÙ¡¢»³Íü¸©µì¾å¶å°ì¿§Â¼¤Ç¤Ï¥µ¥Æ¥£¥¢¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶µÃÄ»ÜÀß¤¬¿ôÂ¿¤¯ºî¤é¤ì¡¢½»Ì±¤Ï´í¸±À¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½»Ì±¥·¥å¥×¥ì¥Ò¥³¡¼¥ë
¡ÖÀµÂÎÉÔÌÀ¡¢°½ÇÑ´þÊª¤Ï»ý¤Á¹þ¤à¤Ê¡×
¤³¤³¤Ç¾¾ËÜ¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤ÎÄ¾¸å¤Ë°½Áû¤®¤¬2ÅÙµ¯¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥µ¥ê¥ó¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢8·î¾å½Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ª¥¦¥à¤¬ÁÜººÀþ¾å¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬³À¸«»á¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£¸µ·Ù»¡Ä£·º»ö¶ÉÄ¹¡¡³À¸«Î´»á
¡Ö¥ª¥¦¥à¤¬¤É¤¦¤â¥µ¥ê¥ó¤Î¸¶ºàÎÁ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾ËÜ¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤Ë¥ª¥¦¥à¤¬´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡Ø¤¤¤ä¤½¤ó¤ÊÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢»ä¤ÎºÇ½é¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤ò¸½¼Â¤Î¶¼°Ò¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾ËÜ¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤«¤é5¥«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¡£¥µ¥Æ¥£¥¢¥ó¼þÊÕ¤ÎÅÚ¾í¤«¤é¥µ¥ê¥ó¤ÎÀ¸À®»þ¤Ë¤Ç¤¤ë»ÄÎ±Êª¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³À¸«»á¤Ï¶µÃÄ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁÜº÷¤Ë¸þ¤±¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÊ¬´ôÅÀ2¡§ºÇ¹â´´Éô²ñµÄ¡Û¡Ê1994Ç¯12·î15Æü¡Ë
12·î15Æü¡¢·Ù»¡Ä£Ä¹´±¼¼¤Ç½ÅÍ×¤Ê²ñµÄ¤¬»ý¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìó600¿Í¤Î¿Í°÷¤òÆ°°÷¡¢Ãå¼ê¤Ï2¡Á3¥«·îÀè¤òÁÛÄê¡£³À¸«»á¤¬¤³¤¦¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÄó°Æ¤·¿³µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÀÊ¼Ô¤ÏÔ¢¾¾¹§¼¡Ä¹´±¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø¸ýÍ´¹°¼¡Ä¹¤ä¿ùÅÄÏÂÇî·ÙÈ÷¶ÉÄ¹¤éºÇ¹â´´Éô¡£·ëÏÀ¼¡Âè¤Ç¤ÏÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤òËÉ¤²¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Áê¼ê¤¬½¡¶µÃÄÂÎ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿µ½Å¤Ê°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤¹¡£¸µ·Ù»¡Ä£·º»ö¶ÉÄ¹¡¡³À¸«Î´»á
¡Ö·è¤á¤ë¤Ë¤Ï»þ´ü¾°Áá¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£ÆÃ¤Ë¥ª¥¦¥à¤Î¼ÂÂÖ¤â¤Þ¤À½½Ê¬¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤â½Ð¤Æ¡¢ºÆÅÙ¡¢ÁÜº÷¼Â»Ü¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶¨µÄ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·ëÏÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯¹Å¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ä¼«¿È¤¬¶¯¹Å¤ËÀâÌÀ¤äÀâÆÀ¤â¤·¤Æ·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÈ¿¾Ê»ö¹à¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¥ª¥¦¥à¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËÇ¯¤¬ÌÀ¤±¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤·¤Þ¤¹
¡ÚÊ¬´ôÅÀ3¡§¥¹¥¯¡¼¥×µ»ö¡Û¡Ê1995Ç¯1·î1Æü¡Ë
95Ç¯¸µÆü¡¢¾å¶å°ì¿§Â¼¤Ç¥µ¥ê¥ó»ÄÎ±Êª¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹¤¬Êó¤¸¤Þ¤¹¡£¾¾ËÜ¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤Ë¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤¬´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¥¹¥¯¡¼¥×¤Ç¤·¤¿¡£¸µ·Ù»¡Ä£·º»ö¶ÉÄ¹¡¡³À¸«Î´»á
¡Ö·Ù»¡¤Î¼ê¤ÎÆâ¤¬Áê¼êÊý¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÁÜººÊý¿Ë¤òÊÑ¹¹¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÁêÅö¡¢ÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁÜº÷¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ë»²²è¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¤½¤Î·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢´É³í¤¹¤ëÅìµþÅÔÆâ¤Ç¥ª¥¦¥à¤Ë¤è¤ë»ö·ï¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÅêÆþ¤¬ÃÙ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥ª¥¦¥à¤ÏÄ¾¤Á¤ËÈ¿±þ¤·¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÈï³²¼Ô¤À¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÎÓ°êÉ×¼õ·º¼Ô¡Ê1994Ç¯1·î4Æü¡Ë
¡Ö»¦¿Í¼Â¸³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤Î´Ö¡¢¶µÃÄ¤Ï¾Úµò±£ÌÇ¤Î¤¿¤á¡¢¥µ¥ê¥ó¤òÁ´¤ÆÇÑ´þ¡£¥µ¥ê¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Î±£¤Ú¤¤¤â¹Ô¤¤¡¢Ãå¡¹¤ÈÈ÷¤¨¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬ÁÜº÷¤Î¡ÈX¥Ç¡¼¡É¤òÄê¤á¤¿¤Î¤Ï3·îÃæ½Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£¸µ·Ù»¡Ä£·º»ö¶ÉÄ¹¡¡³À¸«Î´»á
¡Ö¡Ø¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÀè±ä¤Ð¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ø¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢22Æü¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·Ù»¡Ä£¡¦·Ù»ëÄ£¤Ç°Õ¸«Ä´À°¤ò¤·¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿Æü»þ¡×¢£ÁÜº÷ÌÜÁ°¤Ë»ö·ïÈ¯À¸¡¡¼«ÀÕ¤ÎÇ°
Àè¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤Î¤Ï¥ª¥¦¥à¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡ÌµÀþ
¡Ö¾®ÅÁÇÏÄ®¤Î¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï30¡Á40¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¤Ê¤ªÌ®¤Î¤Ê¤¤¼Ô¤â¼ã´³¤¢¤ê¡×
»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤Ã¤¿¸¶ÎÁ¤«¤éÁ°Æü¤ËµÞ¤¤çºî¤Ã¤¿ÉÔ½ãÊª¤Îº®¤¸¤Ã¤¿¥µ¥ê¥ó¡£·Ù»¡ÌµÀþ
¡Ö¼ÖÆâ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¿·Ê¹»æ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Âù¤Ã¤¿±ÕÂÎ¤«¤éÁêÅö¤Î°½¤¬¤·¤¿¡×
ÁÜº÷¤Ï¤ï¤º¤«¤Îº¹¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£¸µ·Ù»¡Ä£·º»ö¶ÉÄ¹¡¡³À¸«Î´»á
¡Ö¥ª¥¦¥à¶µÃÄ¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¼°Ò¤ä´í¸±À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇ§¼±¤¬¡¢·Ù»¡ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç¤¦¤Þ¤¯Âª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÁÜº÷¤¹¤ì¤Ð²¿¤È¤«ËÉ¤²¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÅöÁ³¤½¤Î»þ»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤30Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×