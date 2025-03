今年の音楽シーンを彩ったミュージックビデオを表彰するアワード「MTV VMAJ」が19日、神奈川・Kアリーナで行われ、ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」が「Video of the Year」(最優秀ビデオ賞)を受賞した。Mrs. GREEN APPLE 撮影:田中聖太郎今回で23回目の開催となるミュージックビデオの祭典「MTV VMAJ」。Mrs. GREEN APPLEは、「ライラック」で「Best Group Video -Japan-」「Best Art Direction Video」「Best Cinematography」を受賞し、さらに当日、「Video of the Year」に輝き、4冠を達成した。

大森元貴は「信じられないですね。感謝の気持ちを全身全霊で伝えたい」と述べ、今後について「毎回、MVだったり面白いものを作れたらと思っているので、素晴らしいと思ってもらえるものを作りたい」とコメント。そして、大トリとして「ライラック」をパフォーマンスし、観客を魅了した。Mrs. GREEN APPLEは、2023年にも「ケセラセラ」で「Video of the Year」を含む4冠を獲得。2度目の「Video of the Year」受賞&4冠となった。撮影:上山陽介