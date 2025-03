【アサシン クリード シャドウズ】 3月20日 発売 価格: PS5/Windows PC/Mac版 9,790円~ Xbox Series X|S版 9,800円~ CEROレーティング:Z(18才以上対象)

ユービーアイソフトは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Windows PC(Ubisoft Store/Steam/Epic Games Store)/Mac(Appleシリコン搭載)用アクションアドベンチャー「アサシン クリード シャドウズ」を3月20日に発売する。価格はPS5/Windows PC/Mac版が9,790円から、Xbox Series X|S版が9,800円から。本作は、Ubisoft+、Amazon Lunaにも対応する。

本作は、初の日本を舞台とした「アサシン クリード」シリーズ作品。プレーヤーは、天候や季節によって風景が変化する、広大なオープンワールドを探索していく。

本作では、伊賀国出身の忍・奈緒江と、歴史の一節に登場するアフリカ系侍・弥助の2人を中心に物語が描かれる。激動の戦国時代末期を背景に、日本の新時代を切り開きながら、共通の運命を見出すことになる。

奈緒江と弥助には、固有のクエスト、スキル、武器、ステータスが用意されており、それぞれ異なるプレイスタイルが楽しめる。奈緒江は光や影、音、環境の変化を利用することで敵の目を欺いて隠密活動をすることができる。一方、弥助は敵に囲まれたとしても容赦ない攻撃を繰り出して対峙することが可能。奈緒江のステルス、弥助の戦闘能力を使い分け、目標を達成する様々な方法を模索しよう。

各エディションについて

【アサシン クリード シャドウズ:ローンチシネマティックトレーラー】【【日本語吹替版】『アサシン クリード シャドウズ』 - ストーリートレーラー】

本作ではスタンダードエディション(通常版)をはじめ、ゲーム本編にシーズンパスが付属する「ゴールドエディション」、「ゴールドエディション」の内容に「デラックスパック」が付いた「アルティメットエディション」のほか、ゲーム本編に「デラックスパック」などが付属する「デジタルデラックスエディション」が発売される。

ゴールドエディション

価格:15,400円

【同梱内容】

・ゲーム本編

・シーズンパス(追加拡張コンテンツ×2、追加エリア、キャラクター、ミッション)

アルティメットエディション

価格

・PS5/Windows PC 18,150円

・Xbox Series X|S:18,100円

【同梱内容】

・ゲーム本編

・シーズンパス(追加拡張コンテンツ×2、追加エリア、キャラクター、ミッション)

・アルティメットパック(「赫龍 キャラクターパック」奈緒江/弥助の衣装と武具、騎乗動物、「赫龍 隠れ家パック」装飾品、スキルポイントx5、「赫龍」フォトフィルター)

「デジタルデラックスエディション」

価格:12,540円

【同梱内容】

・「アサシン クリード シャドウズ」(ゲーム本編)

・「デラックスパック」

デラックスパックには、「赫龍 デュアルパック」、「赫龍 隠れ家パック」が含まれる。

・熟練値×5

コレクターズエディション

ゲーム本編に、奈緒江と弥助のフィギュアやスチールブックケース、コレクターズアートブックなどの特典が付属するコレクターズエディションも発売される。数量限定で、価格は29,700円。

【同梱内容】

・PS5版「アサシン クリード シャドウズ」(ゲーム本編)

・デジタルコンテンツ プロダクトコード同梱

赫龍キャラクターパック、赫龍隠れ家パック、熟練値×5

・奈緒江と弥助のフィギュア(約40cm)

・奈緒江の刀の鍔(実物大)

・コレクターズアートブック(全76ページ)

・ワールドマップ

・信条の掛け軸(70×30cm)

・専用スチールブックケース

・墨絵のリトグラフ×2(19×13.5cm)

(C) 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.