¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç¶£Í£ÂÂç¾ÞÂç¾Þ¡ÛÀ§Âô¹§¹¨¤¬ÄÌ»»£±£°£°£°¾¡¡Ö¼¡¤Ï£Ó£Ç½Ð¾ì¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î£Ç¶¡ÖÆÁ»³¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡¡¥¹¥¿¡¼¸õÊä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¡×¤¬£±£¹Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡£¹£Ò¤Ç¤ÏÀ§Âô¹§¹¨¡Ê£³£¹¡á¼¢²ì¡Ë¤¬¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¾¡Íø¡£ÄÌ»»£±£°£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¤¢¤È²¿¾¡¤ä¤Ç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¾Ç¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¡¢¤Þ¤¿¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£²¿¤À¤«¤ó¤À¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£¹£Ò¸å¤Ë¤Ï¿åÌÌ¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤ë¿å¿Àº×¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¡Ö¿å¤ÏÎä¤¿¤¤¤·¡¢¹â¤«¤Ã¤¿¡£¿å¿Àº×¤Ï¤¢¤È¿ô¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Çµ®½Å¤Ê£±²ó¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¤Ï£Ó£Ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢Ì¤·Ð¸³¤Ç¤¢¤ë£Ó£Ç¤ÎÉñÂæ¤òº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£