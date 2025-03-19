¥Ù¥Æ¥£¥¹¤¬ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤È¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÈ¯É½! 845Ãå¸ÂÄê¤ÇÆüËÜ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤Ê¤·
¡¡¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ï19Æü¡¢Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè2²ó¡Ø¥Ù¥Æ¥£¥¹¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¡Ù¤òµÇ°¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡ØNARUTO -¥Ê¥ë¥È-¡Ù¤È¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¹þ¤á¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Î¡Øhummel¡Ù¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀ©ºî¡£¥¯¥é¥Ö¥«¥é¡¼¤ÎÎÐ¤ÈÇò¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¤¦¤º¤Þ¤¥Ê¥ë¥È¤¬Á°ÌÌ¤ÈÇØÌÌ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¹ç·×845Ãå¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¡£EU²ÃÌÁ¹ñ¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡¢¥ê¥Ò¥Æ¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ç¤Î¤ß¹ØÆþ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÆüËÜ¸ì¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@RealBetis_jp)¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¹þ¤á¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Î¡Øhummel¡Ù¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀ©ºî¡£¥¯¥é¥Ö¥«¥é¡¼¤ÎÎÐ¤ÈÇò¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¤¦¤º¤Þ¤¥Ê¥ë¥È¤¬Á°ÌÌ¤ÈÇØÌÌ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¹ç·×845Ãå¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¡£EU²ÃÌÁ¹ñ¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡¢¥ê¥Ò¥Æ¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ç¤Î¤ß¹ØÆþ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤Ê¤¤¡£
pic.twitter.com/HCTFGpid5m— ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹¡¦¥Ð¥í¥ó¥Ô¥¨ (@RealBetis_jp) March 19, 2025
¤Ê¤ó¤È¡Ä!— ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹¡¦¥Ð¥í¥ó¥Ô¥¨ (@RealBetis_jp) March 19, 2025
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹ ¡ß NARUTO -¥Ê¥ë¥È- ¤¬Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¤À¤Ã¤Æ¤Ð¤è!
ℹ️¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤éhttps://t.co/GBxhPv1eLa pic.twitter.com/KD2hbjAQHU
✨ÂçÃíÌÜ¥³¥é¥Ü!✨— ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹¡¦¥Ð¥í¥ó¥Ô¥¨ (@RealBetis_jp) March 19, 2025
¤Ê¡¢¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ä!
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹ ¡ß NARUTO -¥Ê¥ë¥È- ¼ÀÉ÷ÅÁ¤¬Ì´¤Î¥³¥é¥Ü!
ÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ¤Ë¥³¥é¥Ü¥¦¥§¥¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È!
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
¡ @RealBetis_jp ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢ ¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑRT¤Ç¥³¥á¥ó¥È!
¢¨ÆüËÜ¤Ç¤ÎÈÎÇäÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£#¥ì¥¢¥ë¥Ù¥Æ¥£¥¹ #¥Ê¥ë¥È pic.twitter.com/J8PC0oG7Gu