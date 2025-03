◆Mrs. GREEN APPLE、2度目の「Video of the Year」受賞

【モデルプレス=2025/03/19】Mrs. GREEN APPLEが3月19日、神奈川・ぴあアリーナMMで開催された年間の優れたミュージックビデオを表彰する音楽アワード「MTV VMAJ Pre-Show」の授賞式に出席。「Video of the Year」を受賞した。Mrs.GREEN APPLEは、年間で最も優れたミュージックビデオに与えられる賞「Video of the Year」を受賞。発表時は今日一の盛り上がりを見せ、再登場する彼らを観客が拍手や声援で温かく出迎えた。

◆「MTV VMAJ」

大森元貴は「信じられないですね」と驚きつつ、「毎回MVだったり面白いものを作れたらなと思っているので今後も素晴らしいと思ってもらえるようなものを引き続き作っていきたい」と展望を語った。そして大トリとしてパフォーマンスを披露。お祝いムードも相まって割れんばかりの歓声が飛び交い、会場が揺れるほどの熱狂ぶりだった。なお同賞をもってMrs. GREEN APPLEは「Best Group Video -Japan-(最優秀邦楽グループビデオ賞)」を含む4冠となった。「MTV VMAJ」は、全米最大規模の音楽授賞式「MTV Video Music Awards」の日本版として、2002年に誕生。音楽シーンの多岐にわたる部門において最も優れた作品を発表する“ミュージックビデオの祭典”で、今回で23回目の開催を迎える。対象期間内(2023年10月1日〜2024年12月31日)に発表された作品から、各部門の最優秀作品が発表される。今年は、SixTONES(ストーンズ)、aespa(エスパ)、Mrs. GREEN APPLE(ミセスグリーンアップル)、INI(アイエヌアイ)、ME:I(ミーアイ)、井上和 (乃木坂46)、FRUITS ZIPPER(フルーツジッパー)ら豪華受賞者がパフォーマンス。ゲストセレブリティーとして、BE:FIRST(ビーファースト)のSOTA・MANATO・LEO、TM NETWORK(ティーエム・ネットワーク)らも駆けつけ、MCはヒコロヒーと霜降り明星・せいやが務める。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】