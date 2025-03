YOSHIKI、MLB開幕戦で披露したアメリカ・日本両国歌演奏に称賛の声鳴り止まず

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■MLBの公式Xが投稿したYOSHIKIの演奏動画は、一夜にして再生回数98万回を突破!

3月18日、東京・東京ドームで開催されたMLB開幕戦「シカゴ・カブス対ロサンゼルス・ドジャース」戦。白熱した戦いの余韻が残るなか、一夜明けてもYOSHIKIが披露したアメリカ、日本両国歌演奏が、その圧巻のパフォーマンスとともに大きな反響を呼び続けている。

試合前から熱気に包まれた東京ドーム。MLB屈指の強豪チーム同士による開幕戦とあって、スタジアムは期待に満ち、大きな盛り上がりを見せていた。そのなか、特設ステージに設置されたクリスタルピアノのもと、YOSHIKIが登場。

会場アナウンスとともに演奏が始まると、球場全体が厳粛な雰囲気に包まれた。特別にアレンジされた両国歌が響き渡り、最後の音が鳴り終わると、東京ドームは大歓声に包まれた。

SNSでは

「これまでで最も華やかな『君が代』」

「Yoshiki’s performance of both national anthems at the MLB opening game was absolutely stunning. His musical talent knows no bounds.(MLB開幕戦でのYOSHKIの両国歌斉唱は本当に見事だった。彼の音楽の才能はとどまるところをしらない)」

「スペシャルすぎる」

「鳥肌が立った」

「His passion and skill are evident in every note.(彼の情熱と技術は一音一音に表れている)」

と絶賛の声が相次ぎ、国内外メディアでもこの歴史的パフォーマンスが大きく取り上げられた。

さらに、MLBの公式Xでは「Yoshiki’s incredible National Anthem performances at the TokyoSeries(YOSHIKIの圧巻の国歌パフォーマンスが東京シリーズで披露された)」と演奏シーンを紹介。

投稿された動画は瞬く間に拡散され、一夜にして再生回数98万回を突破。MLBの開幕戦にふさわしいセレモニーとして、多くの人々の記憶に刻まれることとなった。

世界最高峰のプレーヤーたちが集うMLB開幕戦。特に日本人選手の活躍に注目が集まり、東京ドームは歓声に包まれた。シーズン開幕を告げるこの一戦は、多くのファンの記憶に残る試合となった。

YOSHIKIは「一夜明けて、弾き終えた直後は100パーセントの力を出し切れなかった悔しさが先行していました。しかし、その後BOX席でマジック・ジョンソンさんにお会いし、『素晴らしかった。感動したよ』と声をかけていただき、前向きな気持ちになれました。また、世界最高峰のプレーを間近で観ることができ、とても光栄でした。明後日には記者会見を開き、その後すぐに海外へ向かいます」とコメント。

手術後の復帰ステージとしても大きな意味を持つ今回のパフォーマンスは、音楽とスポーツを繋ぐ特別な瞬間となった。その後、YOSHIKIも試合を観戦し、世界最高峰のプレーヤーたちのプレーに感銘を受けた。

YOSHIKIはこれまでも数々の歴史的イベントに携わり、天皇陛下御即位十年奉祝曲「Anniversary」の作曲・演奏や、ゴールデングローブ賞の公式テーマ作曲など、世界的な舞台で活躍。2023年にはハリウッドのTCLチャイニーズ・シアターに日本人初の手形・足形を刻印。2024年4月にはドジャー・スタジアムで“日本の歴史上最も影響力のある音楽家”として紹介されるなど、その国際的な評価が、今回のMLB開幕戦での演奏へとつながった。

