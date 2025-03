4人組グループ・aespa(エスパ)が19日、神奈川・Kアリーナで開催された『MTV VMAJ』に登場。ライブパフォーマンスを披露した。同グループは「Artist of the Year」「Best Dance Video」「Best K-POP Video」「Artist of the Year」をはじめ、計4冠を受賞。トロフィーを受け取ると、ジゼルは「私たちの音楽がこんなにたくさんの人たちに届いたと考えるとうれしいですし、応援してくれているMY-J(日本ファンネーム)に感謝を伝えたいです」と一礼し、カリナは「日本の皆さんに愛をいただいて本当に本当に感謝します」と流ちょうな日本語で愛を伝えた。

ステージでは「Whiplash」を披露。“スーパージゼルタイム”では、割れんばかりの歓声に包まれた。MCを務めるせいやも「家族でよく聞いていて、1歳の赤ちゃんがノッてますよ」と熱狂。aespaのステージ後に登場したSixTONES・森本慎太郎も“スーパージゼルタイム”を再現し、沸かせていた。『MTV VMAJ』は、優れたミュージックビデオ(MV)作品を表彰する音楽アワード。2002年から開催されている。さまざまな部門で最も優れた作品を発表する“ミュージックビデオの祭典”となり、対象期間内(2023年10月1日〜2024年12月31日)に発表された作品の中から、各部門の最優秀作品と特別賞を発表する。MCは、ヒコロヒーとせいや(霜降り明星)が務めた。