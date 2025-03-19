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◆＜Aile The Shota コラボレーションBAR＞日程：3月21日（金）、3月22日（土）時間：18:00〜24:00 (FOOD L.O.22:00 / DRINK L.O.23:30)店舗：「Bar & Dining TORRENT」(バーアンドダイニング トレント)内「TORRENT」Bar場所：SHIBUYA STREAM HOTEL 4F (東京都渋谷区渋谷3丁目21-3)詳細：https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuyastream/restaurant/bar/plan/126826/index.html◆＜Place of Mellow organized by Aile The Shota＞日程：2025年5月16日（金）会場：東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)OPEN ：17:00 / START 18:00出演者：Aile The Shota／idom／dawgss／eill［チケット］スタンディング：\5,500（税込）チケット申し込み・Aile The Shota fanclub チケット先行受付期間2025年3月16日（日）20:00〜3月23日（日）23:59https://bmsg.shop/pages/ats-fc-members・B-Town Architect/Resident会員先行2025年3月16日（日）20:00〜3月23日（日）23:59https://bmsg.shop/pages/b-town［注意事項］※未成年の方は保護者の同意を得てご来場ください。※車椅子等でご来場される場合は、チケットご当選・ご入金後、事前に問い合わせ先にご連絡ください。※チケットの転売、譲渡は一切禁止となります。また、主催者が判断した場合を除き、チケットの払い戻しはいたしません。◆＜Aile The Shota fanclub event＞日程：2025年8月2日（土）会場：代官山UNIT日程：2025年8月31日（日）会場：梅田Shangri-La［チケット］5月16日頃より、Aile The Shota fanclub先行受付を実施予定です。詳細は、後日ご案内いたします。Aile The Shota fanclub新規入会：https://bmsg.shop/pages/ats-fc-members