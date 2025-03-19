Aile The Shota、青春の淡い思い出を描いた「SAKURA」MV公開
Aile The Shotaが、新曲｢SAKURA｣のミュージックビデオを公開した。
◆Aile The Shota MV
“桜が咲く頃、桜を見るたびにあの人への想いが蘇る”をテーマに書き上げた本楽曲のミュージックビデオは、メインキャストに俳優の田牧そら、田中偉登を起用し、青春の淡い思い出を描いたエモーショナルな内容となっているとのこと。また、サビの「ぐるぐるぐるぐるぐるぐる 廻って」という歌詞に合わせて回転するカメラワークにも注目していただきたい。
リリース情報
配信中：https://orcd.co/ats_sakura
ライブ・イベント情報
日程：3月21日（金）、3月22日（土）
時間：18:00〜24:00 (FOOD L.O.22:00 / DRINK L.O.23:30)
店舗：「Bar & Dining TORRENT」(バーアンドダイニング トレント)内「TORRENT」Bar
場所：SHIBUYA STREAM HOTEL 4F (東京都渋谷区渋谷3丁目21-3)
詳細：https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuyastream/restaurant/bar/plan/126826/index.html
◆＜Place of Mellow organized by Aile The Shota＞
日程：2025年5月16日（金）
会場：東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)
OPEN ：17:00 / START 18:00
出演者：Aile The Shota／idom／dawgss／eill
［チケット］
スタンディング：\5,500（税込）
チケット申し込み
・Aile The Shota fanclub チケット先行受付期間
2025年3月16日（日）20:00〜3月23日（日）23:59
https://bmsg.shop/pages/ats-fc-members
・B-Town Architect/Resident会員先行
2025年3月16日（日）20:00〜3月23日（日）23:59
https://bmsg.shop/pages/b-town
［注意事項］
※未成年の方は保護者の同意を得てご来場ください。
※車椅子等でご来場される場合は、チケットご当選・ご入金後、事前に問い合わせ先にご連絡ください。
※チケットの転売、譲渡は一切禁止となります。また、主催者が判断した場合を除き、チケットの払い戻しはいたしません。
◆＜Aile The Shota fanclub event＞
日程：2025年8月2日（土）
会場：代官山UNIT
日程：2025年8月31日（日）
会場：梅田Shangri-La
［チケット］
5月16日頃より、Aile The Shota fanclub先行受付を実施予定です。
詳細は、後日ご案内いたします。
Aile The Shota fanclub新規入会：https://bmsg.shop/pages/ats-fc-members
関連リンク
◆Aile The Shota オフィシャルX
◆Aile The Shota オフィシャルInstagram
◆Aile The Shota オフィシャルYouTubeチャンネル