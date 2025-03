Bray meがNEW 全国流通盤EP『START』&ライブ会場限定盤『READY』より、リード曲 「ARE YOU READY」のMVを公開した。1年3ヶ月ぶりのCDリリースとなる本作は、流通盤とライブ会場限定盤で仕様の異なるEP。両タイトルのリード曲となる「ARE YOU READY」は “こんなBray me待ってました!” と言わんばかりの激疾走系ロックチューンに仕上がっている。

2025.04.09 RELEASEHMKR-10041¥2,000 (Tax included)1. ARE YOU READY2. エンドレスジャーニー3. アイオライト4. Focus20P歌詞フォトブックレット仕様(流通盤 Ver.)・「START」と「READY」に付いてくる特典引換券を各1枚(合計2枚)Bray meのライブ会場に持ってくると、スペシャルライブDVDをプレゼント【全国流通盤『START』 法人別オリジナル特典・応援店特典】・タワーレコード:バンドロゴ入りボールペン・Amazon.co.jp:メガジャケ・楽天ブックス:A4クリアファイル・平安堂伊那店・諏訪店・飯田店:直筆サイン入りポスター

2025.04.26 RELEASEHMKR-10042¥2,000 (Tax included)1. ARE YOU READY2. エンドレスジャーニー3. eri4. Jack in the box20P歌詞フォトブックレット仕様(会場限定盤 Ver.)・「START」と「READY」に付いてくる特典引換券を各1枚(合計2枚)Bray meのライブ会場に持ってくると、スペシャルライブDVDをプレゼント

<Bray me ONE-MAN TOUR 2025 【READY TO START】>

