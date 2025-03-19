Bray me、 NEWEP『START』＆『READY』よりリード曲 「ARE YOU READY」MV公開
Bray meがNEW 全国流通盤EP『START』＆ライブ会場限定盤『READY』より、リード曲 「ARE YOU READY」のMVを公開した。
◆「ARE YOU READY」MV
1年3ヶ月ぶりのCDリリースとなる本作は、流通盤とライブ会場限定盤で仕様の異なるEP。
両タイトルのリード曲となる「ARE YOU READY」は “こんなBray me待ってました！” と言わんばかりの激疾走系ロックチューンに仕上がっている。
全国流通盤『START』
HMKR-10041
￥2,000 (Tax included)
1. ARE YOU READY
2. エンドレスジャーニー
3. アイオライト
4. Focus
20P歌詞フォトブックレット仕様（流通盤 Ver.）
・「START」と「READY」に付いてくる特典引換券を各1枚（合計2枚）Bray meのライブ会場に持ってくると、スペシャルライブDVDをプレゼント
【全国流通盤『START』 法人別オリジナル特典・応援店特典】
・タワーレコード：バンドロゴ入りボールペン
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：A4クリアファイル
・平安堂伊那店・諏訪店・飯田店：直筆サイン入りポスター
ライブ会場限定盤『READY』
HMKR-10042
￥2,000 (Tax included)
1. ARE YOU READY
2. エンドレスジャーニー
3. eri
4. Jack in the box
20P歌詞フォトブックレット仕様（会場限定盤 Ver.）
・「START」と「READY」に付いてくる特典引換券を各1枚（合計2枚）Bray meのライブ会場に持ってくると、スペシャルライブDVDをプレゼント
＜Bray me ONE-MAN TOUR 2025 【READY TO START】＞
2025年4月27日(日) 梅田CLUB QUATTRO
2025年5月11日(日) 渋谷CLUB QUATTRO
OPEN/START 17:00/18:00
ADV/DOOR ￥4,500/￥5,500
一般発売中 https://eplus.jp/brayme/
・QUATTROツアー3箇所ご参加いただいた方は、5/11(日) 渋谷CLUB QUATTROのライブ終演後に、メンバーとのグータッチ会＆撮影会に参加可能
詳細：https://bray-me.com/news/ep-oneman/
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