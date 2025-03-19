Bray meがNEW 全国流通盤EP『START』＆ライブ会場限定盤『READY』より、リード曲 「ARE YOU READY」のMVを公開した。

◆「ARE YOU READY」MV

1年3ヶ月ぶりのCDリリースとなる本作は、流通盤とライブ会場限定盤で仕様の異なるEP。

両タイトルのリード曲となる「ARE YOU READY」は “こんなBray me待ってました！” と言わんばかりの激疾走系ロックチューンに仕上がっている。

荒々しいバンドサウンドを背中に受けながら、こたに（Vo）の哀愁120%な声色から放たれる剥き出しのワードと直球なメロディーは、聞いた者の情熱を湧き立て、全ての言い訳をやめて前に走り出すしかない気持ちにさせてくれる楽曲となっている。



全国流通盤『START』

2025.04.09 RELEASE
HMKR-10041
￥2,000 (Tax included)　

1. ARE YOU READY
2. エンドレスジャーニー
3. アイオライト
4. Focus
20P歌詞フォトブックレット仕様（流通盤 Ver.）

・「START」と「READY」に付いてくる特典引換券を各1枚（合計2枚）Bray meのライブ会場に持ってくると、スペシャルライブDVDをプレゼント

【全国流通盤『START』 法人別オリジナル特典・応援店特典】
・タワーレコード：バンドロゴ入りボールペン
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：A4クリアファイル
・平安堂伊那店・諏訪店・飯田店：直筆サイン入りポスター

ライブ会場限定盤『READY』

2025.04.26 RELEASE
HMKR-10042
￥2,000 (Tax included)　

1. ARE YOU READY
2. エンドレスジャーニー
3. eri
4. Jack in the box
20P歌詞フォトブックレット仕様（会場限定盤 Ver.）

・「START」と「READY」に付いてくる特典引換券を各1枚（合計2枚）Bray meのライブ会場に持ってくると、スペシャルライブDVDをプレゼント

＜Bray me ONE-MAN TOUR 2025 【READY TO START】＞

2025年4月26日(土) 　名古屋CLUB QUATTRO
2025年4月27日(日) 　梅田CLUB QUATTRO
2025年5月11日(日) 　渋谷CLUB QUATTRO

OPEN/START 17:00/18:00　　　　
ADV/DOOR ￥4,500/￥5,500
一般発売中 https://eplus.jp/brayme/

・QUATTROツアー3箇所ご参加いただいた方は、5/11(日) 渋谷CLUB QUATTROのライブ終演後に、メンバーとのグータッチ会＆撮影会に参加可能
詳細：https://bray-me.com/news/ep-oneman/

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