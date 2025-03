HIPHOP/R&Bガールズグループ・XGが19日、神奈川・Kアリーナで開催された『MTV VMAJ』に登場。ライブパフォーマンスを披露した。パフォーマンスに先立って「Best Visual Effects」「Performance of the Year」を同時受賞。「パフォーマンスするにあたって、集団力や団結力を何より大切にしてきたのでうれしい気持ちでいっぱいです」と笑顔を見せ、「宇宙人は細部に宿るという言葉を信じてパフォーマンスします!」とXGらしさ全開で喜びを語った。

ステージでは「WOKE UP」「IS THIS LOVE」を披露。「WOKE UP」ではメンバーそれぞれの個性あふれるラップパフォーマンスで魅了。「IS THIS LOVE」は雰囲気を一変させ、枠にはまらない魅力を放った。XGは、JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONAの7人で構成。全員日本人だが、2022年3月のデビューから一貫して、ライブやメディアプロモーションなど海外を主戦場に活動してきた。25年4月に開催される、アメリカ最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』に日本人アーティストとして唯一の出演を果たす。『MTV VMAJ』は、優れたミュージックビデオ(MV)作品を表彰する音楽アワード。2002年から開催されている。さまざまな部門で最も優れた作品を発表する“ミュージックビデオの祭典”となり、対象期間内(2023年10月1日〜2024年12月31日)に発表された作品の中から、各部門の最優秀作品と特別賞を発表する。MCは、ヒコロヒーとせいや(霜降り明星)が務めた。