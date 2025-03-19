º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¥á¥¸¥ã¡¼½éÅÐÈÄ¤ÏÂç¹Ó¤ì£µ»Íµå¡Äµå¿ô¤«¤µ¤ó¤Ç£³²ó£±¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ
¡¡Æ´¤ìÂ³¤±¤¿ÉñÂæ¤Ë¤Ä¤¤¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¤Î³«ËëÂè£²Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÅÐÈÄ¡£½é²ó¤«¤é¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÁ´³«¤Ç¹äÂ®µå¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤Âè£±µå¤Ï£±£¶£°¥¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤Ã¤¿¡£Âç´Ñ½°¤Î¤É¤è¤á¤¤¬ÀÅ¤Þ¤ëÁ°¤ËÅê¤¸¤¿£²µåÌÜ¤â£±£¶£°¥¥í¡£Â³¤¯£³µåÌÜ£±£¶£±¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ÇÀèÆ¬¡¦¥Ï¥Ã¥×¤òº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡££³µåÏ¢Â³¤Î£±£¶£°¥¥íÄ¶¤¨¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔÃÍ¤Ï¼«Á³¤È¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ï¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤ÎÃíÌÜÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿£²ÈÖ¡¦ÎëÌÚ¡£½éµå¤Ë±¦ÏÓ¤Îµ¤Ç÷¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿µåÂ®É½¼¨¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î£±£¶£³¥¥í¡£ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤ÇÞÕ¿È¤Î¹äÂ®µå¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢ÎáÏÂ¤Î²øÊª¤¬´ÓÏ¿¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ì£ÊýÂÇÀþ¤¬£²²ó¤Ë£²ÅÀ¤òÀè¼è¤·¡¢£³²ó¤Ë¤â¥¨¥É¥Þ¥ó¤Î¥½¥í¤Ç²ÃÅÀ¡£º´¡¹ÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍê¤â¤·¤¹¤®¤ë±ç¸î¤À¤Ã¤¿¡££²²ó¤Ï£²¤Ä¤Î»Íµå¤ÇÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¤âÍ×½ê¤ò¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¤À¤¬¡¢Â³¤¯£³²ó¤âÀ©µå¤ÏÄê¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ì»à¤«¤é°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¸å¤Ë£³Ï¢Â³»Íµå¡£²¡¤·½Ð¤·¤Ç£±ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¸åÂ³¤òÏ¢Â³»°¿¶¤ËÉõ¤¸¤ÆÊ£¿ô¼ºÅÀ¤³¤½µö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£³²ó¤Ç£µ£¶µå¤Èµå¿ô¤¬¤«¤µ¤ó¤À¡£¼óÇ¾¿Ø¤Ï£´¥¤¥Ë¥ó¥°ÄøÅÙ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£³²ó£±°ÂÂÇ¡¢£µ»Íµå¡¢£±¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÎò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¤«¤±¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âº´¡¹ÌÚ¤é¤·¤¤¥á¥¸¥ã¡¼½é¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£