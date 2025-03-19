¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦°ËÆ£½Ó²ð¡¢¹âÎð¼Ô¤È¥¿¥á¸ý¤ÇÏÃ¤¹ÍýÍ³¡Ö1²ó´°Á´¥ß¥¹¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Î°ËÆ£½Ó²ð¤¬20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù(Ëè½µÌÚÍË¡¡¸å10¡§00)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÀ¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä¥·¥ó¾ï¼±¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤¿20ÆüÊüÁ÷²ó¤Î½Ð±é¼Ô
¡¡¡Ö¿·À¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä¥·¥ó¾ï¼±SP¡×¤ÈÂê¤·¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥·¥ó¾ï¼±¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£°ËÂôÂó»Ê¡¢°Ë½¸±¡¸÷¡¢Éâ½êÈôµ®¡ÊACEes¡Ë¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¢ÃÝÆâÍ³·Ã¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¢Ìð¸ý¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¿·À¸³è¤äÎ¹¹Ô¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢·ÝÇ½³¦¤ÇÌòÎ©¤ÄÃÎ¼±¤òÈ¯É½¤·¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡¡Ö½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¥·¥ó¾ï¼±¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÉÍÅÄ¤«¤éÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤¿°ËÆ£¤¬ÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ëÊýË¡¡£°ËÆ£¤Ï¡Ö¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÝ¡¢ËÍ¤ÎÊý¤¬Ç¯²¼¤À¤«¤éÀäÂÐ¤Ë¥¿¥á¸ý¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ÏËÍ¤â¥¿¥á¸ý¤ÇÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤Èµ÷Î¥´¶¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤ë¤·¡¢¸þ¤³¤¦¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÂ¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤Î¡ÖÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢°ËÆ£¤Ï¡ÖÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤È¤¤¤¦¤«¡¢1²ó´°Á´¥ß¥¹¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡ã½Ð±é¡ä
ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡ã¥²¥¹¥È¡ä
°ËÂôÂó»Ê
°Ë½¸±¡¸÷
Éâ½êÈôµ®¡ÊACEes¡Ë
ÂçÍ§²ÖÎø
¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡ÊÈ«ÃæÍª¡¢°ËÆ£½Ó²ð¡Ë
ÃÝÆâÍ³·Ã
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ê¥¨¡¼¥¹¡¢»û²È¡Ë
Ìð¸ý¿¿Î¤
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÀ¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä¥·¥ó¾ï¼±¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤¿20ÆüÊüÁ÷²ó¤Î½Ð±é¼Ô
¡¡¡Ö¿·À¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä¥·¥ó¾ï¼±SP¡×¤ÈÂê¤·¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥·¥ó¾ï¼±¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£°ËÂôÂó»Ê¡¢°Ë½¸±¡¸÷¡¢Éâ½êÈôµ®¡ÊACEes¡Ë¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¢ÃÝÆâÍ³·Ã¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¢Ìð¸ý¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¿·À¸³è¤äÎ¹¹Ô¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢·ÝÇ½³¦¤ÇÌòÎ©¤ÄÃÎ¼±¤òÈ¯É½¤·¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤Î¡ÖÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢°ËÆ£¤Ï¡ÖÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤È¤¤¤¦¤«¡¢1²ó´°Á´¥ß¥¹¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡ã½Ð±é¡ä
ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡ã¥²¥¹¥È¡ä
°ËÂôÂó»Ê
°Ë½¸±¡¸÷
Éâ½êÈôµ®¡ÊACEes¡Ë
ÂçÍ§²ÖÎø
¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡ÊÈ«ÃæÍª¡¢°ËÆ£½Ó²ð¡Ë
ÃÝÆâÍ³·Ã
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ê¥¨¡¼¥¹¡¢»û²È¡Ë
Ìð¸ý¿¿Î¤