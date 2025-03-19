¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö°Û¾ï¡× ³«Ëë2ÀïÌÜ¤Ç½Ð¤¿¡È¸¸¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¡ÉÂçÃ«æÆÊ¿¤Î³®ÀûÃÆ¤ËÅìµþD¤¬Ç®¶¸¤ÎÔ°ÔÆ¡ÖÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£(C)Getty Images
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤¬°ÛÍÍ¤ÊÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡3·î19Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥Ö¥¹¤È¤ÎMLB³«Ëë¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆÃÂç¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬º£µ¨1¹æ¡ªÅìµþ¥É¡¼¥à¤¬ÂçÇ®¶¸¤È¤Ê¤Ã¤¿°µ´¬¥¢¡¼¥Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¡½¡½¡£¤½¤ì¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆÃÂç¤Î°ìÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬5-2¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿°ì»àÌµÎÝ¤Î¶ÉÌÌ¤ÇÁê¼ê2ÈÖ¼ê¥Í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¢¥½¥ó¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é¤Î5µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæÄã¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿99.1¥Þ¥¤¥ë¤Î4¥·¡¼¥à¤ò¶¯¿¶¡£¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤ËÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤·¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÇµå¤ò¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤Ç¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¥«¥Ö¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤¬¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤òÍ×µá¡£µå¾ìÁ´ÂÎ¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢³ÎÇ§¤ÎËö¤Ë¼ç¿³¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¥³¡¼¥ë¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥É¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬Ç®¶¸¤ÎÔ°ÔÆ¤È²½¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÆüÁ°¤«¤éÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¡¢°ì¼ï¤Î¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡ÈºÇ¹â¤Î·ë²Ì¡É¤ò»Ä¤¹¤È¤³¤í¤ËÂçÃ«¤Î°ÎºÍ¤Ö¤ê¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢ÁÖ²÷¤ÊÈà¤Î°ì·â¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¤âÂç¶½Ê³¡£X¤Ç¤Ï¡ÖÂçÃ«¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¤¬½Ö¤¯´Ö¤Ë¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¡ØÆüËÜ³®Àû¤À¤·¡¢ÅöÁ³ÂÇ¤Ä¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï°Û¾ï¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥¿¡¼¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]