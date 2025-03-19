ºå¿À¥³¡¼¥Á¤ÎÉã¤â½Ð¾ì¤·¤¿¹Ã»Ò±à¤Ç½éÀï¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¡¡²Æì¾°³Ø¤ÎÅÄÃæÉ·ÅÍ¡¢»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¹×¸¥¡ÚÁªÈ´¹â¹»Ìîµå¡Û
¡¡¢¡ÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡¦1²óÀï¡¡²Æì¾°³Ø6¡½3ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡Ê19Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡²Æì¾°³Ø¤ÎÅÄÃæÉ·ÅÍ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ½éÀïÆÍÇË¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Éã¤Ïºå¿À¤ÎÅÄÃæ½¨ÂÀÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡£¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Éã¤È±ï¤¬¿¼¤¤¹Ã»Ò±à¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÆ§¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤ÎÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Éã¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë·§ËÜ¹©¤Ç¥×¥ì¡¼¡£1994Ç¯¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ç¤Ï½éÀï¤ÇÉ±Ï©¹©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢ÁªÈ´Âç²ñÄÌ»»1ËüÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ë¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£¤½¤ó¤ÊÉã¤âµó¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁªÈ´¤Î¾¡Íø¤ò¥³¡¼¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é±é½Ð¡£3²ó¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ä5²ó¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤âÅª³Î¤Ê»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¡¢Âç¤¤Ê¿È¤Ö¤ê¤äÀ¼¤«¤±¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£¡ÖÉã¤«¤é¤Ï¡Øº£Æü¤Ï±óÀ¬¤Ç±þ±ç¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¡¤Ã¤¿¤é¼¡¤Ï¹Ô¤±¤ë¤«¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÔË¾¤Î¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤ë¹â¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È²Æì¾°³Ø¤Ø¿Ê¤ß¡¢Ê¼¸Ë¸©Æâ¤Î¼Â²È¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤ÆÎÀÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¡£¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ÏÉã¤ÈÆ±¤¸Í··â¼ê¡£»î¹ç¤ÇÉã¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤È¤Î2²óÀï¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¾¡Íø¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊÁ°ÅÄÂÙ»Ò¡Ë