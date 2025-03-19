25Ç¯16Àï16È¯¤ÎÁ°ÅÄÂçÁ³¡¢¥´¡¼¥ëÎÌ»º¤ÎÈëÌ©¤Ë¡Ö°ì¤ÄÍ×°ø¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤¡×Àµ²ò¤Ï1¡¢2¤«·î¸å?
¡¡WÇÕ½Ð¾ì·èÄê¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³(¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯)¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿2022Ç¯3·î¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç»²²Ã¤ò¼Âà¡£MF»°ãø·°¤Î2¥´¡¼¥ë¤ÇWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁ°²ó¤ÎWÇÕ¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ò¤·¤¤¤±¤É²ù¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¡£3Ç¯±Û¤·¤Î»×¤¤¤â¤Ö¤Ä¤±¤ë20Æü¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¦¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï(ºë¶Ì)¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á°Æü18Æü¤ÎÎý½¬¤Ï½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÇÂÇËÐ¤òÉé¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç·çÀÊ¤·¤¿¤¬¡¢19Æü¤Î¸ø¼°Îý½¬¤Ë¤Ï»²²Ã¡£¡ÖÂç¾æÉ×¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á16Æü¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¤Ç¸ø¼°Àï5ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢³®Àûµ¢¹ñ¤·¤¿¡£25Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¸ø¼°Àï16»î¹ç16ÆÀÅÀ¡£º£µ¨¸ø¼°Àï42»î¹ç28ÆÀÅÀ¤È¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¤âÅÀ¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤º¤Ã¤È¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬º£¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤È¤Ï¤°¤é¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö°ì¤ÄÍ×°ø¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤¡£(¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï)1¡¢2¤«·î¸å¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤Î¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤Ï3»î¹ç¤Ë1¥È¥Ã¥×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿Á°ÅÄ¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Î¡È¹¶·âÅª3¥Ð¥Ã¥¯¡É¤Ç¤Ïº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â¿¤¤¡£¡ÖFW¤Ç¤â¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤â¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç½Ð¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤«¤éÂåÉ½¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨ºÑ¤ß¡£¡Öº£¤ÏÂåÉ½¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂåÉ½¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅÀ¤ò¼è¤Ã¤ÆWÇÕ¤ò·è¤á¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡À¾»³¹ÉÊ¿)
¡ÖÁ°²ó¤ÎWÇÕ¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ò¤·¤¤¤±¤É²ù¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¡£3Ç¯±Û¤·¤Î»×¤¤¤â¤Ö¤Ä¤±¤ë20Æü¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¦¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï(ºë¶Ì)¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á°Æü18Æü¤ÎÎý½¬¤Ï½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÇÂÇËÐ¤òÉé¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç·çÀÊ¤·¤¿¤¬¡¢19Æü¤Î¸ø¼°Îý½¬¤Ë¤Ï»²²Ã¡£¡ÖÂç¾æÉ×¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤Î¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤Ï3»î¹ç¤Ë1¥È¥Ã¥×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿Á°ÅÄ¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Î¡È¹¶·âÅª3¥Ð¥Ã¥¯¡É¤Ç¤Ïº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â¿¤¤¡£¡ÖFW¤Ç¤â¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤â¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç½Ð¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤«¤éÂåÉ½¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨ºÑ¤ß¡£¡Öº£¤ÏÂåÉ½¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂåÉ½¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅÀ¤ò¼è¤Ã¤ÆWÇÕ¤ò·è¤á¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ BUKATSU+ ¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»ÜÃæ
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¡¢¥¥ß¤ÎÉô³è¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤Ç¡¢Ì´¤ÎÉô³èÂÎ¸³¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ëº£¤¹¤°±þÊç¤·¤è¤¦¡£
¡ÖÌ´¤ÎÉô³èÂÎ¸³¡× ±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¡¢¥¥ß¤ÎÉô³è¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤Ç¡¢Ì´¤ÎÉô³èÂÎ¸³¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ëº£¤¹¤°±þÊç¤·¤è¤¦¡£