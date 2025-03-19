Awesome City Club、10周年特設サイト開設。キックオフイベントのアフターパーティにオールナイトDJイベント開催決定
Awesome City Clubが、メジャーデビュー10周年の特設サイトをオープンした。
10周年を記念して「Cheers to 10!!」とキャッチコピーをつけた新しいバンドロゴも公開し、Awesome City Clubらしい10周年を気負わずに遊び心を感じる新しいアーティスト写真も公開した。
また、10年を振り返るティザー映像や、デビュータイミングからインタビューを行っていた矢島由佳子氏によるオフィシャルロングインタビューなど、デビューからの歩みを感じることのできるコンテンツや、メンバーそれぞれからファンに向けた直筆メッセージ、4月11日に開催される＜Awesome Talks 〜Cheers to 10!!〜＞の出演者であるフレデリック、meiyo、ESME MORIからのメッセージも掲載している。
ライブ情報
日程：2025年4月11日（金）東京 EBISU LIQUIDROOM
時間：開場 18:00／開演 19:00
問い合わせ：SMASH 03-3444-6751
チケット：オールスタンディング（整理番号付）5,500円（税込）
※ドリンク代別途 ※未就学児童入場不可
◾️＜Awesome Talks 〜Cheers to 10!!〜After Party＞
日程：2025年4月11日（金）東京 EBISU BATICA
時間：開場・開演 23:00／終演 29:00
チケット：オールスタンディング（整理番号付）3,900円（税込）
※ドリンク代別途 ※未就学児童入場不可
関連リンク
◆Awesome City Club オフィシャルサイト
◆Awesome City Club オフィシャルX
◆Awesome City Club オフィシャルInstagram
◆Awesome City Club オフィシャルYouTubeチャンネル