女王蜂が、新曲「強火」のCDパッケージを2025年4月30日に発売することを発表した。「強火」は、TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第1クールのオープニングテーマに決定している楽曲だ。4月30日にニューシングルとして発売される「強火」のCDパッケージは2形態でリリースとなり、初回生産限定盤、期間生産限定盤共通で、表題曲「強火」に加え、カップリング曲として「棘の海」をリアレンジした「いばらの海」を収録する。

リリース情報



ニューシングル「強火」2025年4月30日(水)発売予約:https://queenbee.lnk.to/Ob2cK5特設サイト:https://www.ziyoou-vachi.com/tsuyobi/◆商品仕様初回生産限定盤(CD+Blu-ray):¥3,300(税込)AICL-4743~4744※7inchレコードサイズ紙ジャケット仕様期間生産限定盤(CD):¥1,800(税込)AICL-4745※7inchレコードサイズアニメ絵柄描き下ろし紙ジャケット仕様◆収録曲初回生産限定盤(DISC-01:CD)01. 強火02. いばらの海03. 強火 (off vocal ver.)04. いばらの海 (off vocal ver.)初回生産限定盤(Blu-ray)<全国ホールツアー2025「狂詩曲〜ギャル爆誕〜」>[2025.02.24 Live at フェスティバルホール]01. 首のない天使02. 失楽園03. 十04. 聖戦05. 狂詩曲期間生産限定盤(CD)01. 強火02. いばらの海03. 強火 (anime size edit)04. 強火 (off vocal ver.)◆店舗特典後日発表予定。