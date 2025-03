超特急が、5月7日に2nd EP『Why don’t you 超特急?』をリリースすることを発表した。さらに、最新アーティスト写真も公開された。最新作『Why don’t you 超特急?』は、「超特急してみない?」と自信を持って誘い寄せる作品だという。ソウルフルで華やかなシティポップから、これぞ真骨頂といえる超特急式トンチキメタルソングまで、常に加速・進化していく超特急の現在と未来を詰め込んだ作品となっているとのことだ。

リリース情報



2nd EP『Why don’t you 超特急?』2025年5月7日(水)発売特設サイト:https://bullettrain.jp/WhydontyouBT/◆仕様・完全生産限定盤(CD1枚+Blu-ray2枚+フォトブックレット56P)UPCH-7711 \12,100(税込)封入特典:箔付きトレカセット(9種)/イベント応募用シリアルナンバー・初回限定盤(CD1枚+Blu-ray1枚)UPCH-7712 \6,600(税込)封入特典:初回限定盤ソロトレカ9種中1種ランダム封入/イベント応募用シリアルナンバー・通常盤(CD1枚)UPCH-7722 \2,750(税込)封入特典:通常盤ソロトレカ9種中1種ランダム封入/イベント応募用シリアルナンバー◆メンバーソロ盤(CD1枚)\2,750(税込)・カイ盤 UPCH-7713封入特典:カイ ソロトレカ3種中1種ランダム封入/イベント応募用シリアルナンバー・リョウガ盤 UPCH-7714封入特典:リョウガ ソロトレカ3種中1種ランダム封入/イベント応募用シリアルナンバー・タクヤ盤 UPCH-7715封入特典:タクヤ ソロトレカ3種中1種ランダム封入/イベント応募用シリアルナンバー・ユーキ盤 UPCH-7716封入特典:ユーキ ソロトレカ3種中1種ランダム封入/イベント応募用シリアルナンバー・タカシ盤 UPCH-7717封入特典:タカシ ソロトレカ3種中1種ランダム封入/イベント応募用シリアルナンバー・シューヤ盤 UPCH-7718封入特典:シューヤ ソロトレカ3種中1種ランダム封入/イベント応募用シリアルナンバー・マサヒロ盤 UPCH-7719封入特典:マサヒロ ソロトレカ3種中1種ランダム封入/イベント応募用シリアルナンバー・アロハ盤 UPCH-7720封入特典:アロハ ソロトレカ3種中1種ランダム封入/イベント応募用シリアルナンバー・ハル盤 UPCH-7721封入特典:ハル ソロトレカ3種中1種ランダム封入/イベント応募用シリアルナンバー・夢8盤(CD1枚+HMV限定グッズ)8号車のための通常盤+豪華グッズセット全10種:ソロ盤(全9種)/ 通常盤(1種)※詳細は後日発表◆収録楽曲 ※全形態共通[CD]M1.踊ライナーM2.キャラメルハートM3.メタルなかよしM4.Velvet VenomM5.Big Ta-Da!M6.Ready?[Blu-ray・Disc1]※完全生産限定盤・初回限定盤のみ2024年8月28日<BULLET TRAIN Spring Tour 2024「Rail is Beautiful」>Kアリーナ横浜M1.YellM2.シャンディM3.Four SeasonsM4.MagnifiqueM5.a kind of loveM6.ステーションメドレー(Rush Hour - Pretty Girl - Table Manners - panipani - Kiss Me Baby -POLICEMEN - ラキラキ)M7.Cead Mile FailteM8.Beautiful ChaserM9.霖雨M10.Thinking of YouM11.HoltasoleyM12.DANCE BRIDGEM13.Steal a KissM14.MORA MORAM15.Body RockM16.We Can Do It!M17.Call My NameM18.My BuddyM19.Secret ExpressM20.超えてアバンチュールM21.SAY NOM22.Burn!M23.gr8est journeyEN1.Summer loveEN2.ジュブナイラーEN3.Fanfare[Blu-ray・Disc2]※完全生産限定盤のみ<BULLET TRAIN Spring Tour 2024「Rail is Beautiful」>メイキング