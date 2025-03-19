¥Ò¥í¥¤¥ó¥á¥¤¥¯¤Ë¡¢¡ÖÉÙ²¬¥·¥ë¥¯¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì
°ËÀªÈ¾¤Ï3·î10Æü¡¢¥«¡¼¥ë¥¡¼¥×&¤Ë¤¸¤ß¤Ë¶¯¤¤¥Ò¥í¥¤¥ó¥á¥¤¥¯¤Î¿Íµ¤¥Þ¥¹¥«¥é¡Ö¥í¥ó¥°UP¥Þ¥¹¥«¥é ¥¹¡¼¥Ñ¡¼WP¡×¤«¤é¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¥á¥¤¥¯20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡ÖÉÙ²¬¥·¥ë¥¯¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¥Ò¥í¥¤¥ó¥á¥¤¥¯ ¥í¥ó¥°UP¥Þ¥¹¥«¥é ¥¹¡¼¥Ñ¡¼WP L25
¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¥á¥¤¥¯ ¥í¥ó¥°UP¥Þ¥¹¥«¥é ¥¹¡¼¥Ñ¡¼WP L25¡×¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷Âô¤òÅ»¤¦¥·¥ë¥¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¡£
¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷Âô¤òÅ»¤¦¥·¥ë¥¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÅÉ¤ê¿´ÃÏ¡¢¼Á´¶¤ò³ð¤¨¤ë±ð´¶¥Ô¥°¥á¥ó¥È¤ò¿·ÇÛ¹ç¤·¤¿¡£¤Þ¤ÄÌÓ¤ËÍí¤ß¤ä¤¹¤¤¥í¥ó¥°EX¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤È¡¢5Ð¤Î¥í¥ó¥°¥¨¥¯¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅÉ¤ê½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤ËÄ¹¤¯¿¤Ó¡¢Èþ¤·¤¤¥í¥ó¥°¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬6¼ï(¥Ä¥Ð¥¥ª¥¤¥ë¡¦¥í¡¼¥ä¥ë¥¼¥ê¡¼¥¨¥¥¹¡¦¥¢¥ë¥¬¥ó¥ª¥¤¥ë ¡¦Ìî¥Ð¥é¥ª¥¤¥ë¡¦¥ª¥¿¥Í¥Ë¥ó¥¸¥óº¬¥¨¥¥¹¡¦¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ª¥¤¥ë(¤Þ¤ÄÌÓÊÝ¸îÀ®Ê¬))¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤À®Ê¬¤Î¥·¥ë¥¯¥Ñ¥¦¥À¡¼¤âÇÛ¹ç¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥ë¥í¥Ã¥¯À®Ê¬¤È·Á¾õ»ýÂ³¥Ý¥ê¥Þ¡¼¤âÇÛ¹ç¡£ÅÉ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¾å¸þ¤¥«¡¼¥ë¤ò¶¯ÎÏ¸ÇÄê¤¹¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï¡¢1,320±ß¡£
¥Ò¥í¥¤¥ó¥á¥¤¥¯ ¥í¥ó¥°UP¥Þ¥¹¥«¥é ¥¹¡¼¥Ñ¡¼WP L25
¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¥á¥¤¥¯ ¥í¥ó¥°UP¥Þ¥¹¥«¥é ¥¹¡¼¥Ñ¡¼WP L25¡×¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷Âô¤òÅ»¤¦¥·¥ë¥¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¡£
¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÅÉ¤ê¿´ÃÏ¡¢¼Á´¶¤ò³ð¤¨¤ë±ð´¶¥Ô¥°¥á¥ó¥È¤ò¿·ÇÛ¹ç¤·¤¿¡£¤Þ¤ÄÌÓ¤ËÍí¤ß¤ä¤¹¤¤¥í¥ó¥°EX¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤È¡¢5Ð¤Î¥í¥ó¥°¥¨¥¯¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅÉ¤ê½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤ËÄ¹¤¯¿¤Ó¡¢Èþ¤·¤¤¥í¥ó¥°¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬6¼ï(¥Ä¥Ð¥¥ª¥¤¥ë¡¦¥í¡¼¥ä¥ë¥¼¥ê¡¼¥¨¥¥¹¡¦¥¢¥ë¥¬¥ó¥ª¥¤¥ë ¡¦Ìî¥Ð¥é¥ª¥¤¥ë¡¦¥ª¥¿¥Í¥Ë¥ó¥¸¥óº¬¥¨¥¥¹¡¦¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ª¥¤¥ë(¤Þ¤ÄÌÓÊÝ¸îÀ®Ê¬))¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤À®Ê¬¤Î¥·¥ë¥¯¥Ñ¥¦¥À¡¼¤âÇÛ¹ç¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥ë¥í¥Ã¥¯À®Ê¬¤È·Á¾õ»ýÂ³¥Ý¥ê¥Þ¡¼¤âÇÛ¹ç¡£ÅÉ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¾å¸þ¤¥«¡¼¥ë¤ò¶¯ÎÏ¸ÇÄê¤¹¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï¡¢1,320±ß¡£