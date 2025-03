内田雄馬が、13thシングル「ハートエイク」の表題曲が先行配信、そして自身初のアニメーションMVを公開した。本作は、自身が塵役としても出演する、4月より放送開始のTVアニメ『#コンパス2.0』のエンディング主題歌となっており、楽曲はボカロPとしても活躍中のバルーンが担当。疾走感のあるサウンドにあわせて繊細な感情や情景が思い浮かぶような内容となっている。あわせて公開されたアニメーションMVでは、自身の葛藤を抱える少年の姿が印象的に描かれている。歌詞とリンクするような描写も見えるためぜひ隅々まで注目して楽しんでほしい。「ハートエイク」の先行配信を記念したキャンペーンも実施しているため、こちらもチェックしてほしい。

4月2日にリリースするシングルCDの完全限定生産盤には特典も多く封入している。M-CARDでは、12thシングル「シンギュラリスト」は同曲のミュージックビデオとメイキング映像が、13thシングル「ハートエイク」には「ハートエイク」「Chemi-story」ミュージックビデオと先日3月1日に開催されたライブから映像1曲分が収録予定。ほかにはLyric Card 5種・内田雄馬化カード1種×3枚・ブロマイド・ジャケ写miniステッカーといった特典がそれぞれのシングル毎に異なったビジュアルのものが封入される。シングルのリリースを記念した、リリースイベントやオンライン抽選会、発売日にあわせた店頭抽選会の実施も決定している。12thシングル「シンギュラリスト」と13thシングル「ハートエイク」の完全限定生産盤に封入されるイベント抽選シリアルで応募することができる同時購入限定イベントの開催も。参加方法などは後日お知らせになるため、続報をお待ちいただきたい。

リリース情報



12thシングル「シンギュラリスト」2025年4月2日(水)発売◆仕様・完全生産限定盤 MAXI+M-CARD品番:KICM-92164 定価:¥3,190(税込)・通常盤 MAXI品番:KICM-2164 定価:¥1,430(税込)◆収録内容M1. シンギュラリスト作詞:上松範康(Elements Garden)作曲:上松範康(Elements Garden)/竹田祐介(Elements Garden)編曲:竹田祐介(Elements Garden)※TVアニメ『クラシック★スターズ』オープニングテーマM2.春の夜風作詞・作曲・編曲:tonunM3. Color Your Life作詞・作曲・編曲:sumeshiii a.k.a. バーチャルお寿司M4. シンギュラリスト(off vocal ver.)M5. 春の夜風 (off vocal ver.)M6. Color Your Life (off vocal ver.)※完全生産限定盤、通常盤共通◆M-CARD(完全生産限定盤のみ)1.「シンギュラリスト」MUSIC VIDEO2.「シンギュラリスト」MAKING(※M-CARDは動画コンテンツをスマホ/タブレット/パソコンなどストリーミングでお楽しみいただけるカードです。)◆封入物(完全生産限定盤のみ)・Lyric Card 5種(ランダムではございません)・内田雄馬化カード1種×3枚・ブロマイド×1枚・ジャケ写miniステッカー・12th Single「シンギュラリスト」& 13th Single「ハートエイク」同時購入限定イベント応募シリアル【A】※12th Single「シンギュラリスト」& 13th Single「ハートエイク」同時購入限定イベント応募シリアル 【A】・【B】で1口応募可能※シリアルは完全生産限定盤のみ封入※イベント詳細は後日解禁