明日3月20日(木)夜6時25分放送！「有吉ミュージックフェス」有吉弘行がMCを務める音楽番組！ILLIT、手越祐也、ME:Iをはじめ、最旬アーティストが出演！さらに、霜降り明星・粗品がテレビ初歌唱！

テレ東では明日3月20日（木）夜6時25分から音楽バラエティー番組「有吉ミュージックフェス」を放送します。

2年連続紅白歌合戦の総合司会を務めた有吉弘行が、”初めて”MCを務めた音楽番組である「有吉ミュージックフェス」の第3弾！最旬アーティストが続々登場し、歌唱パフォーマンスを披露するのはもちろんのこと、テレ東らしい独特な切り口で数々の名曲を紹介。テレ東倉庫に眠る、秘蔵お宝映像も続々放出いたします！

進行役には霜降り明星・粗品、女性MCには井桁弘恵、ゲストとして井森美幸が参加。そして、令和を代表する最旬アーティストとして、ILLIT、ano、水曜日のカンパネラ、DXTEEN、手越祐也、広瀬香美、FANTASTICS、ME:Iの出演が決定いたしました！

VTRゲストには大溝清人（バッドボーイズ）、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）、鈴木拓（ドランクドラゴン）、武田修宏、田村裕（麒麟）が登場。中学1年生から一人暮らしをしていたエピソードや、寝泊まりしていた公園での思い出など、衝撃の貧乏・苦労話を告白。その時彼らが心の支えにしていた応援ソングとは⁉

昭和から平成、令和まで網羅した全世代型音楽番組、

ぜひご家族皆様でお楽しみください！

＼明日の「有吉ミュージックフェス」の見どころは？／

◆霜降り明星・粗品が地上波テレビ初歌唱‼

自身で作詞・作曲を手掛け、ストレートで力強いメッセージが激しいギター・サウンドに乗って放たれるナンバー「サルバドルサーガ」をテレビ初披露します！

©テレビ東京

◆ILLITが世界中のTikTokでバズった「Magnetic」を披露！

さらに、宮世琉弥が主演を務める映画「顔だけじゃ好きになりません」（公開中）の主題歌で、ILLIT初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」もパフォーマンスします！

◆冬の女王・広瀬香美が雪降るスキー場でスーパーヒット曲メドレーを披露！

「ロマンスの神様」をはじめ、冬を彩るヒット曲たちをスキー場からメドレーで披露します！

◆懐かし80年代90年代ヒット曲・お宝映像を大公開！

テレ東に眠る懐かしの秘蔵映像を大公開！さらに、約5年振りのテレ東音楽番組出演となる手越祐也が90年代ミリオンヒット曲メドレーを大熱唱！

◆音楽番組とは思えない突っ込みすぎたスタジオトーク！

スタジオトークにはアーティストもゲスト参加し、「辛い時や孤独な時に聴きたい逆境ソング」や「若かりし頃のヤンチャエピソード」、「下積み時代の苦労エピソード」など、ここでしか聴けないトークは必見！手越のぶっちゃけトークも…⁉

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■歌唱曲一覧

ILLIT：「Magnetic」、「Almond Chocolate」

ano：「この世界に二人だけ」

水曜日のカンパネラ：「エジソン」「サマータイムゴースト」メドレー

粗品：「サルバドルサーガ」

DXTEEN：「Good Vibes」

手越祐也：「Flash back」、「90 年代ミリオンヒット曲メドレー」

広瀬香美：「スーパーヒット曲メドレー」

FANTASTICS：「TOP OF THE GAME」

ME:I：「MUSE」、「APT.」

≪番組概要≫

【タイトル】 「有吉ミュージックフェス」

【放送日時】 2025年3月20日（木）夜6時２5分～夜9時48分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 全国どこからでも 「TVer」でリアルタイム配信

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信

▶テレ東HP:https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer:https://tver.jp/

▶Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp/

【MC】 有吉弘行

【進行】 粗品（霜降り明星）

【女性MC】 井桁弘恵

【ゲスト】 井森美幸

【出演アーティスト】 ILLIT、ano、水曜日のカンパネラ、DXTEEN、手越祐也、広瀬香美、FANTASTICS、ME:I（50音順）

【VTR出演】 大溝清人（バッドボーイズ）、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）、鈴木拓（ドランクドラゴン）、武田修宏、田村裕（麒麟）（50音順）

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/ariyoshimusic/

【公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@ariyoshi_musicfes

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