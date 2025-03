西野カナが3月18日に36歳の誕生日を迎えた。西野は、バースデーケーキを前に祝福される様子を自身のInstagramに公開している。

西野は「36歳になりました」「温かいメッセージ、本当にありがとうございます」「最高の一年にします!!」とファンに感謝を伝えながら、ケーキの写真に加え、ナイフを入れる様子やろうそくの火を吹き消す動画をアップした。なお、ケーキは4月から開催となるアリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』のデザインとなっている。

コメント欄には「ケーキも再現すごい!」「去年から復帰してくれてこうしてカナちゃんの活躍してる場面が見れて幸せです」「お誕生日&結婚記念日おめでとうございます」「結婚6周年おめでとう」といったファンからの声が寄せられている。

なお、ツアーのチケットがソールドアウトしたことを受け、さいたまスーパーアリーナでの追加公演も決定している。

(文=リアルサウンド編集部)