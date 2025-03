2025年3月20日(祝)〜3月23日(日)の期間中、神奈川県・横浜みなとみらい21地区で「横浜フランス映画祭 2025」が開催される。「横浜フランス映画祭」は、1993年に当時のユニフランス会長で映画プロデューサーであるダニエル・トスカン・デュ・プランティエさんにより、横浜で誕生した国内最大級のフランス映画の祭典。みなとみらい21地区を中心にフランス映画最新作の上映を行い、フランス人監督や俳優が数多く来日するなど、横浜の街をフランス文化一色に染めるイベントとして親しまれている。

今年の映画祭のテーマは“Avec〜新しい感性との出会い”

「The Count of Monte-Cristo」の場面写真

【画像】上映される「エミリア・ペレス」の場面写真

「WHEN FALL IS COMING」の場面写真

「横浜フランス映画祭 2024」のオープニングイベントの様子

「横浜フランス映画祭 2024」の様子

開催32回目を迎える今回は、豪華ゲストが登場するレッドカーペットイベントや映画監督と俳優のトークセッションなど、盛りだくさんの内容に。本記事では、上映作品やイベント内容について紹介する。■フランス映画の創造性が感じられる10作品今年のオープニングを飾る作品は、「カンヌ国際映画祭」にて絶賛され、フランス国内で動員940万人を超える大ヒット作「The Count of Monte-Cristo」。日本では「巌窟王」として知られるアレクサンドル・デュマ・ペールのフランス小説の金字塔「モンテ・クリスト伯」を原作とした作品だ。愛と憎しみのエレガントなスペクタクル復讐劇の迫力に、惹き込まれてしまうこと間違いなし。さらに、アカデミー賞最多となる12部門13ノミネートを果たした、ジャック・オーディアール監督作「エミリア・ペレス」、2024年の「サン・セバスティアン国際映画祭」で脚本賞受賞したフランソワ・オゾン監督の「WHEN FALL IS COMING」なども上映。フランス映画が誇る創造性の強さを感じられる作品が多く並び、どれも見逃せない。上映作品は以下の通り。「The Count of Monte-Cristo」(アレクサンドル・ドゥ・ラ・パトリエール、マチュー・デラポルト監督)「犬の裁判」(レティシア・ドッシュ監督)「エミリア・ペレス」(ジャック・オーディアール監督)「キャッツ・アイ」(アレクサンドル・ローラン監督)「My Everything」(アン・ソフィー・バイリー監督)「WHEN FALL IS COMING」(フランソワ・オゾン監督)「IT'S NOT ME イッツ・ノット・ミー」(レオス・カラックス監督)「マリア・モンテッソーリ 愛と創造のメソッド」(レア・トドロフ監督)「ロザリー」(ステファニー・ディ・ジュースト監督)「神さまの貨物」(ミシェル・アザナヴィシウス監督)■オープニングイベントには豪華ゲストが登場!3月20日(祝)のイベント初日には、横浜市役所アトリウムで開幕を飾るレッドカーペットイベントを開催。イベントには、映画祭の公式アンバサダーを務める俳優の二階堂ふみさんをはじめ、今年の米国アカデミー賞で最多12部門13ノミネートを果たした「エミリア・ペレス」のジャック・オーディアール監督や、2024年サン・セバスティアン国際映画祭で脚本賞を受賞した「WHEN FALL IS COMING」のフランソワ・オゾン監督が登壇する。さらに、「第77回カンヌ国際映画祭」で 「JAPAN NIGHT」を主催し、本イベントのフェスティバルサポーターとしてトークセッションに参加する俳優兼プロデューサーのMEGUMIさんなど、国内外から豪華ゲストが集結する。スペシャルゲストとして、歌手のクリスタル・ケイさんがオープニングを飾るライブパフォーマンスを披露するので、こちらも注目だ。■来日ゲストが登壇するトークセッションも会期中には、映画監督やプロデューサー、俳優など来日ゲストが登壇し、フランス映画に関連するテーマについて語るトークセッションを2日間にわたり実施。3月23日(日)にはMEGUMIさんが登壇し、“映画業界における女性たち”をテーマに、映画制作における日本とフランスの共通点や、 映画文化を取り巻く環境などについて語る。3月22日(土)は、映画「The Count of Monte-Cristo」からアレクサンドル・ド・ラ・パトリエール監督、マチュー・デラポルト監督、そして本作に出演した俳優・アナマリア・バルトロメイさんが登壇する。さらに、「神さまの貨物」のミシェル・アザナヴィシウス監督を迎え、ミシェル監督のこれまでのキャリアをテーマにしたトークセッションも。作品の制作秘話を監督や俳優から直接聞くことができる、またとない機会だ。新しい感性との出合いや映画体験を存分に楽しめる本イベント。「横浜フランス映画祭 2025」に訪れて、フランス映画の魅力に触れてみてはいかがだろうか。